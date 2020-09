Donald Trump már radikális erőszakot szító baloldali politikusokról beszél

A radikális baloldali politikusok szítják az erőszakot - összegezte az Origo a Donald Trump amerikai elnök hétfő esti sajtótájékoztatóján elhangzottakat. A portál szerint az elnök arról beszélt, hogy a demokrata kihívója, Joe Biden morális támogatást nyújtott az erőszakba torkolló radikális baloldali megmozdulásokon rendre felbukkanó vandáloknak. Ezzel és egy korábbi Twitter-bejegyzésével is Joe Biden legutóbbi, pittsburghi beszédére reagált, amelyben ellenfele ugyanezzel vádolta a regnáló elnököt.

Donald Trump beszámolt arról, hogy

eddig több mint 200 embert tartóztattak le különböző városokban randalírozásért,

a belbiztonsági minisztérium és az igazságügyi tárca pedig közös központokat állít fel az általa baloldalinak tartott zavargások kivizsgálására. Hangsúlyozta azt is, hogy az anarchiával és az erőszakkal szemben zéró toleranciát kell gyakorolni, a randalírozókat pedig őrizetbe kell venni. Bírálta a főváros, Washinton polgármesterét, a demokrata Muriel Bowsert is, mert múlt csütörtökön, a republikánusok elnökjelölt-állító konvenciója után állítólag zaklatta a tömeg a rendezvényről távozó politikusokat, többek között Rand Paul szenátort.

Trump a vasárnap éjjeli portlandi zavargásokról is említést tett a tájékoztatón: szerinte az ő támogatói békésen tüntettek, szemben a szerinte a demokratákhoz köthető szélsőségesekkel. Aznap éjjel agyonlőttek egy Trump-támogatót, Aaron „Jay" Danielsont, és amint azt az Infostart is megírta, egy magát "antifasisztának" valló férfi ellen folyik nyomozás az ügyben. Az elnök sokadszorra ajánlotta fel a város demokrata polgármesterének, hogy elküldi a Nemzeti Gárdát rendet tenni, és sérelmezte, hogy ezt eddig mindig visszautasították, és helyette őt hibáztatta a városvezető.

Az elnök megerősítette, hogy kedden a wisconsini demokrata kormányzó felszólítása ellenére ellátogat a zavargások sújtotta Kenoshába, viszont Jacob Blake családjával mégsem találkozik, mivel a rendőri intézkedés közben eddig tisztázatlan körülmények között hétszer hátba lőtt férfi családja csak ügyvéd jelenlétében lett volna erre hajlandó. Kenoshában egyébként csak a Nemzeti Gárda bevetésével sikerült megfékezni a zavargásokat, amelyek azután durvultak el igazán, hogy egy 17 éves tinédzser agyonlőtt három embert a Blake lelövése utáni tüntetések egyikén. Az Origó egyébként azt írta, hogy Blake ellenszegült a rendőri intézkedésnek, majd az autójához ment, amiben egy kés volt, és amiatt lőhették le.

Jacob Blaket jelenleg kórházban ápolják, már túl van az életveszélyen, és állapota stabilizálódott, de a családja szerint deréktól lefelé lebénult. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ideiglenes vagy végleges végtagbénulásról van-e szó.

Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon