Rettegnek a demokraták: minden bukhat Joe Biden bakijai miatt

A demokraták üzenete egyértelmű: a Joe Biden/Kamala Harris páros mentheti csak meg az amerikai demokráciát Donald Trumppal szemben.

Csakhogy ott van a Bidenről kialakult kép: ő egy emberi bakigép.

Egy interjúban például azt találta mondani: „meg tudom verni Joe Bident”. Nos, a demokraták épp ettől félnek, így arra sürgetik támogatóikat: a lehető leggyorsabban, akár postai úton szavazzanak. Amit nem tesznek hozzá: azért, hogy Biden valami beszólással el ne rontsa az egészet.

Biden mentális képességeit előszeretettel kérdőjelezi meg a számtalan érzéketlen és goromba beszólással megvádolt Donald Trump.

Maga a demokrata jelölt pedig jóindulatúnak szánt, de a feszült politikai légkörben szerencsétlenül elsülő megjegyzéseivel fűrészeli maga alatt az ágat.

A Newsweek magazin megjegyezte: Bident távol tartják az élő szereplésektől, de amikor mégis élőznie kell, bakigéppé változik. Miközben Amerikában a rasszizmus kérdése utcai lövöldözésekhez és halálesetekhez vezet, Bidennek sikerült megsértenie a demokratákat általában hűségesen támogató fekete polgárokat.

Azt találta mondani, hogy

Aztán a Twitteren bocsánatot kért.

Az afroamerikaiak homogenitásáról szóló vélemény nemcsak egyszer szaladt ki Biden száján, így most már mentális képességeit is megkérdőjelezik. Egy CBS-interjúban egy vegyes etnikumú riporter arról kérdezte, miért nem hajlandó a gondolkodási képességét felmérő tesztre, mint amivel Trump dicsekszik.

Erre vehemensen visszakérdezett, hogy

– kérdezte, csakhogy a drogozással való vádaskodás mögött Amerikában gyakran rasszista előítéletek húzódnak meg.

“Why the hell would I take a test?”@JoeBiden scoffs at idea of taking a cognitive test.



Suggests @realDonaldTrump “can’t figure out the difference between an elephant and a lion.”



Full interview at @NABJ @NAHJ virtual convention Thursday 8am ET.@CBSNews pic.twitter.com/rGNJpjfbF6 — errol barnett (@errolbarnett) August 5, 2020