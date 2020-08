Olaf Scholz lesz a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) kancellárjelöltje a 2021-es szövetségi parlamenti választásokon - jelentette be a Kereszténydemokrata Unióval (CDU) és a Keresztényszociális Unióval (CSU) nagykoalícióban kormányzó baloldali párt társelnöke, Saskia Esken hétfőn a Twitter közösségi portálon.

In dieser engen Zusammenarbeit haben wir Olaf Scholz als einen verlässlichen und am Team orientierten Partner erlebt, der für sozialdemokratische Politik für dieses Land kämpfen kann und will und der mit uns die Vision einer gerechten Gesellschaft teilt. — Saskia Esken (@EskenSaskia) August 10, 2020