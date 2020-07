Merkely Béla: novemberre el kell készülnie a koronavírus-vakcinának

Merkely Béla az Arénában

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összegzése szerint a világon már több mint tízmillió ember fertőződött meg koronavírussal, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja a félmilliót. Az adatok tükrében hol tarthatunk most a járványt illetően?

Ez még mindig az első hullám. Az első hullám jó esetben úgy zajlik, hogy elkezd emelkedni az igazolt fertőzések száma, majd elér egy csúcsot, van egy plató, azt követően pedig lassan csökken. Ez attól függ, hogy a vírus reprodukciós értéke hogyan viszonyul ehhez, azaz hogy egy megfertőződött átlagosan hány személynek adja át a fertőzést. Ha ez 1 alatt van, akkor a járvány visszafele vonul, ha 1 fölött, akkor pedig növekszik. Magyarország úgy tűnik, hogy Európában az egyik legszerencsésebb és a legjobban menedzselt ország. Ennek a legfontosabb oka az volt, hogy amikor Magyarországon csak 16 ismert eset volt, és mindössze egy halálos esetről tudtunk, akkor már megvolt az első döntés. Rá öt napra újabb szigorítás jött, és két hétre rá volt a harmadik ütem. Ennek köszönhetően a kapcsolatok száma Magyarországon több mint hatvan százalékkal csökkent.

Azért közrejátszott az is, hogy mi, állampolgárok felelősen viselkedtünk.

A magyarok az úgynevezett enyhébb intézkedéseket is kellő fegyelmezettséggel betartották. A hatás kimutatható volt. Az intézkedéseket a lehető legnagyobb mértékben teljesítették, és ennek eredménye az volt, hogy a kapcsolatok száma több mint hatvan százalékkal csökkent, ez feltétele volt annak, hogy a vírusreprodukció leessen.

Erre a felelős viselkedésre továbbra is szükség van. Mindenki arra figyelmeztet, hogy már lecsengőben van idehaza a járvány első szakasza, de ne bagatellizáljuk el a veszélyt, mert itt van a nyár, mindenki felkerekedik, és azt mondják szakemberek, hogy a járványt alapvetően az utazás tartja fent.

Sok minden fenntartja. A járvány főképpen zárt helyeken terjed, míg a kezdet kezdetén a maradj otthon volt a legjobb jelszó, most azt mondom, hogy menjünk ki a szabadba, és nagyobb tereken élvezzük a nyarat. Én kifejezetten támogattam és reméltem is, hogy a Balatonra le tud menni a magyar család, és ott tényleg élvezni tudja a napsütést, a vizet, és ezzel szemben kifejezetten veszélyesnek tartom a zárt helyen történő bármilyen csoportosulátát.

A külföldre utazást is veszélyesnek tartja?

Magyarországon a közösségi térben nincsen vírus, illetve egészen alacsony a szintje, ezt igazolják a nagyon alacsony esetszámok. Honnan lehet vírust szerezni? Ha a környező országokba vagy Európába vagy Európán túlra megyünk. Ezért érdemes jól körbenézni. Sajnálatos módon az elmúlt néhány napban a környező országokban két- és háromezer között volt az új megbetegedések száma naponta. Kiemelkedően magas Ukrajnában, Szerbiában, nagyobb, mint a járvány tetőzésén, és Horvátországban is magasabb. Nem szabad lebecsülni azt, ami körülöttünk zajlik.

Egy nyári kánikulai napon óhatatlanul szorosabb kontaktusban vannak a Balaton partján nyaralók is, mégis ez biztonságosabb, mint ha elutazunk a horvát vagy a szlovén tengerpartra?

Az udvarias távolságtartás mindenhol ajánlott, de ahol a vírus a közösségi térben sokkalta magasabb, mint Magyarországon, ott mindenütt veszélyesebb. Nem tudjuk mindig azt a két méter távolságot tartani, ha egy szállodában a reggelihez készülődik a család, nagyon nehéz azt úgy megoldani, hogy nkontaktálódjonon más nemzet fiaival. A maszk hordása zárt térben szerintem egyértelműen alapvető és szükséges.

Továbbra is?

Továbbra is. A kézhigiéné biztosítása ugyancsak fontos. Nemrég voltam az osztrák Forma–1-en, hogy megnézzem, ott hogy mennek a dolgok, és ott még arra is figyelnek, hogy egyirányú legyen a mozgás, tehát hogy az emberek ne menjenek egymással szemben. Ha Magyarországon biztosan sokkalta alacsonyabb a fertőzésnek a lehetősége, akkor miért menjünk külföldre, ahol adott esetben százszoros is lehet a valószínűsége annak, hogy megfertőződünk?

Ez egy többoldalas cikk. Lapozzon!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás