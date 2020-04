Szakértő: ezért nem veszik eléggé komolyan a járványt Amerikában

Az Egyesült Államokban is egyre drasztikusabb intézkedéseket hoznak a koronavírus-járvány kezelése érdekében - mondta az InfoRádiónak Kaló Máté külpolitikai elemző, miután Donald Trump elnök az USA valamennyi tagállamát katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította.

"Egyedülálló a helyzet, sokan a 102 évvel ezelőtti spanyolnátha-járványhoz hasonlítják a mostanit, ugyan egy sokkal fejlettebb korban; az Egyesült Államok valóban nem rendelkezik túl jó mutatókkal, de ehhez hozzá kell tenni, hogy egy 300 milliós országról beszélünk. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy

sok jóslat 100-200 ezer halottról szólt, miközben több államban most már a járvány tetőzését látják"

- fogalmazott Kaló Máté.

Mint ismert, az Egyesült Államokban bő 23 ezer halottról szóltak a híradások keddig.

Ugyan az amerikai elnök néhány hete még sokkal optimistább volt, de az elemző szerint azt muszáj leszögezni, hogy az adminisztráció már január-februárban tudta, hogy itt egy nagyobb horderejű járványról lesz szó, még ha Trump elnök ezt nem is hitte vagy túlértékeltnek tartotta.

Egy szó, mint száz, Donald Trump most sokszor egymásnak látszólag ellentmondó információkat oszt meg a közvéleménnyel, de eközben - mint Kaló Máté rámutat - tagállami szinten is tétje van a járványnak,

sok kormányzó igen nagy sajtófelülethez jut az elnök mellett,

például New York igen kompetensnek mutatkozó, demokrata kormányzója, Andrew Cuomo is, akit ma nem kevesen még Joe Biden elnökjelölt-aspiránsra is szívesen lecserélnének.

Amerika számos városában egyébként az emberek egyáltalán nem veszik komolyan a kijárási korlátozásokat,

a parkokban összeverődve látni sok embert, ez Kaló Máté miatt talán éppen annak a számlájára írható, hogy a korábbi jóslatokhoz képest sokkal kevesebb a halott,

így pedig megkérdőjelezik az intézkedések megalapozottságát is, amelyek gazdasági visszaeséssel és munkanélküliséggel fognak járni.

Nyitókép: Justin Lane