II. Erzsébet történelmi beszédben üzent a brit nemzetnek - itt meg is nézheti

A brit nemzet legyőzi az új koronavírus okozta járványt, ha megőrzi egységét és elszántságát - üzente az Egyesült Királyság népeihez intézett vasárnap esti televíziós beszédében a brit uralkodó, aki alig burkoltan a brit nép által a II. világháború idején tanúsított ellenálláshoz és kitartáshoz mérte a jelenlegi helyzetben szükséges magatartást.

II. Erzsébet királynő kijelentette: jóllehet a nemzetre várnak még megpróbáltatások, de "visszatérnek majd a szebb napok, ismét a barátainkkal lehetünk, újból a családunkkal lehetünk, megint találkozunk egymással".

Az uralkodó ez utóbbi kitétele - angolul: we will meet again - egyenes idézet a II. világháború egyik legnépszerűbb, We'll Meet Again című, a háború előestéjén született hazafias dalából, amelyet Vera Lynn énekelt.

A 103 éves Vera Lynn, akit a királynő négy éve a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatott, a II. világháború idején élő nemzeti intézménnyé vált Nagy-Britanniában: hol édes-bús, hol lelkesítő dalaival brit és szövetséges katonák millióiban tartotta a lelket.

Arról is beszélt, hogy ez a kihívás most más, mint amivel korábban kellett szembenéznie Nagy-Britanniának. "Ezúttal a Föld összes nemzetével együtt törekszünk úrrá lenni a helyzeten, nagyszerű tudományos eredmények és ösztönös gyógyító képességeink segítségével. Sikerrel fogunk járni, és ez a siker mindannyiunké lesz" - fejtette ki II. Erzsébet.

Megköszönte a munkát mindenkinek, aki a járvány idején is dolgozik: "munkájuk minden órája közelebb visz minket ahhoz, hogy visszatérhessen az életünk a rendes kerékvágásba". Beszélt arról is, hogy osztozik mindazok fájdalmában, akik elveszítették szerettüket, és megköszönte az otthon maradóknak, hogy védik a sebezhetőbb embertársaikat.

Felszólította ugyanakkor a briteket, hogy ne menjenek a szabadba

(a hétvégén még az is felmerült, hogy megtiltják a sétát és a kirándulást, olyan sokan voltak ugyanis a parkokban, napoztak, sétáltak, beszélgettek - a szerk.).

A 93 éves uralkodó azt mondta, a szeretteinktől, barátainktól való elkülönítettség (social distancing) fájdalmas érzése a második világháború gyermekevakuálásait idézte fel benne. "Ahogy akkor, most is tudjuk mélyen legbelül, hogy ez a helyes" - emelte ki.

A beszédet egyébként előre felvették, a koronavírus-járvány miatt egyetlen védőruhás operatőr tartózkodott csak egy helyiségben a királynővel, az összes technikai felszerelés egy másikban volt.

Nyitókép: MTI/AP/Buckingham-palota