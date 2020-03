WHO: elkezdődtek az emberkísérletek, de óvatosságra intenek

"A folyamat felgyorsítása igazán drámai, arra a munkára építünk, ami már a SARS-nál és a MERS-nél kezdődött, most pedig a Covid-19-nél folytatódik” – idézi a Portfolio a WHO vészhelyzeti programjának műszaki vezetőjét. Maria Van Kerkhove egyúttal figyelmeztetett is,

ha ki is fejlesztik a vakcinát, még sok idő, mire az nyilvánosan elérhetővé válik, hiszen az ellenszer piacra bocsátása akár 18 hónapot is igénybe vehet.

„Óvatosnak kell lennünk egy olyan termék fejlesztésében, amelyet akár az egész világnak beadunk” – emelte ki, hozzátéve, hogy a héten elkezdődtek az emberkísérletek az Egyesült Államokban, ami részben annak is köszönhető, hogy Kína megosztotta a vírus génszekvenciáját a világgal.

