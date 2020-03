Nagyon megugrott a súlyos betegek száma Franciaországban

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a franciák kedd déltől megkezdték az olaszországihoz és a spanyolországihoz hasonló, legalább két hétre szóló általános karantént, amelynek elsődleges célja az egészségügyi ellátórendszer túlterheltségének elkerülése, és a fertőzöttek száma hirtelen emelkedésének megakadályozása.

A kedd este közzétett hivatalos adatok szerint

699 fertőzöttet kezeltek súlyos állapotban intenzív osztályokon, miközben vasárnap este még csak négyszázan voltak, a súlyos tünetekkel kezeltek mintegy fele 60 év alatti.

A 7730 diagnosztizált fertőzött közül - akiknek száma mintegy ezerrel nőtt 24 óra alatt - 2579-en voltak kórházban, a többiek az otthonukban lábadoztak vagy már meggyógyultak.

A halálos áldozatok száma egy nap alatt 27-tel 175-re emelkedett, közülük 7 százalék volt 65 év alatti

- közölte a Facebookon megszervezett virtuális sajtótájékoztatóján Jérome Salomon, az egészségügyi tárca járványügyi felelőse, aki ismételten hangsúlyozta, hogy a betegek 98 százaléka meggyógyul.

A franciák kedd déltől csak igazolással és halaszthatatlan ügyben hagyhatják el a lakhelyüket, ha munkába, bevásárolni vagy orvoshoz mennek.

Christophe Castaner belügyminiszter a keddi kormányülés után arra kérte a franciákat, "legyenek szövetségesek a háborúban", és tartsák tiszteletben, hogy "életet ment, aki otthon marad". Megerősítette, hogy 100 ezer rendőr és csendőr ellenőrzi az utcákon és a köztereken, hogy ki miért hagyta el az otthonát, de a kedden elsősorban a városközpontokban járőröző rendőrök még nem büntették meg az igazolás nélkül az utcán tartózkodókat.

Az általános karantén beállta előtt az emberek tömegesen vásároltak vagy menekültek el a nagyvárosokból, hogy vidéken vészeljék át a vesztegzár időszakát,

délután Párizs utcái már kihaltak és csendesek voltak. Az élelmiszerboltok nyitva tartanak és a polcokat is feltöltötték az előző napi vásárlói rohamok után, de az üzletekben csak keveseket lehetett látni.

Az egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy szerdától korlátozzák a fertőzés tüneteinek kezelésére javasolt paracetamol tartalmú gyógyszerek árusítását. A koronavírussal nem fertőzöttek egyszerre csak egy dobozzal, a betegek kettővel vásárolhatnak az ilyen termékekből, és az internetes árusítást felfüggesztik, jóllehet a gyógyszergyártók francia szövetsége azt állítja, hogy jelenleg nincs hiány gyógyszerből.

Olivier Véran egészségügyi miniszter szerint a "kollektív karantén" legalább két hétig fog tartani, miután köztudott, hogy ennyi idő szükséges a vírus terjedésének megakadályozásához, de a francia kormány készen áll meghosszabbítani a kijárási korlátozásokat a kórházak túlterheltségének enyhítésére. A tárcavezető elismerte, hogy bár Párizsban és környékén van a legtöbb, mintegy kétezer beteg, "nagyon feszült" a helyzet Elzászban, ahol a hadsereg megkezdte egy tábori kórház felállítását Mulhouse közelében, s a betegeket jelenleg helikopterrel szállítják az ország azon részeibe, ahol a kórházak kevésbé túlterheltek.

A karantén első napján bombaként robbant Agnes Buzyn korábbi egészségügyi miniszter nyilatkozata, ő egy hónapja hagyta ott a tárcát, és jelöltette magát a párizsi főpolgármesteri posztra. A volt tárcavezető a Le Monde című napilapnak azt mondta:

január elején riasztotta a kormányt és Emmanuel Macron államfőt az új típusú koronavírus veszélye miatt.

"Tudtam, hogy cunamiszerű jelenséggel lesz dolgunk" - fogalmazott Agnes Buzyn, aki azt állítja: jelezte a kormánynak, hogy a Covid-19 fertőzés miatt lehetetlen lesz megtartani márciusban az önkormányzati választásokat. "Január 11-én üzenetet küldtem a köztársasági elnöknek a helyzetről. Január 30-án figyelmeztettem a miniszterelnököt, hogy a választásokat valószínűleg nem lehet megtartani" - mondta a korábbi tárcavezető, aki miniszteri kinevezése előtt hematológusként dolgozott.

Az önkormányzati választások első fordulóját múlt vasárnap megtartották nagyon alacsony, 44 százalékos részvétel mellett, a második fordulót viszont határozatlan időre elhalasztotta az államfő. Agnes Buzyn a harmadik helyen végzett az első fordulóban Párizsban a jelenlegi polgármester, a szocialista Anne Hidalgo és jobbközép Rachida Dati korábbi igazságügyi miniszter mögött, s hétfőn bejelentette, hogy a járvány miatt felfüggeszti a második forduló előtti kampányát, s mostantól ismét orvosként szeretne dolgozni.

Édouard Philippe miniszterelnök kedd este a France2 közszolgálati televízióban megerősítette: Agnes Buzyn "januárban jelezte, hogy ami Kínában történik, azt komolyan kell venni". Ezért döntött úgy a kabinet, hogy hazaszállítja és karanténba helyezi a kínai Vuhanban rekedt franciákat. A választások megtartásáról a kormányfő azt mondta: az ellenzéki pártok vezetőivel való egyeztetés után és az egészségügyi szakemberek ajánlásai alapján hozta meg a döntést a kabinet.

Szükségállapot Luxemburgban

Három hónapig tartó szükségállapotot hirdetett ki a luxemburgi kormány kedden, a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében - írja a helyi sajtó.

A kabinet továbbá az építkezéseken folyó munka beszüntetéséről és a játszóterek bezárásáról is döntött. A határokat egyelőre nem zárják le. Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök mindenkit otthonmaradásra ösztönzött.

"Csak az menjen ki az utcára, akinek halaszthatatlan dolga van. Ez most a szabály"

- hangsúlyozta. Az országban hétfőn két hétre bezárták az iskolákat és az óvodákat. A szerdán azonosított újabb 59 esettel együtt 140 a fertőzöttek száma a félmillió lakosú nagyhercegségben.

Kényszerkivizsgálás, repülőtérzár jöhet Nagy-Britanniában

Fertőzésgyanús emberek kényszerkivizsgálásának elrendelését, a repülőterek időleges bezárását és sok egyéb rendkívüli intézkedést lehetővé tévő jogszabálytervezetet terjesztett elő a brit kormány kedd éjjel. Az új koronavírus okozta járvány visszaszorítását célzó törvényjavaslatot a parlament a jövő héten vita nélkül, közfelkiáltással jóváhagyja.

Az egészségügyi minisztérium által ismertetett indítvány hangsúlyozza, hogy a rendkívüli jogkörök előirányzott kiterjesztése csupán időleges, a tervezetben foglalt intézkedések arányosak a vírus jelentette fenyegetéssel, és szigorúan csak akkor alkalmazhatók, ha ez feltétlenül szükséges.

A tervezet alapján

a belügyminiszter utasíthatja az üzemeltetőket a repülőterek és a kikötők működésének átmeneti felfüggesztésére,

ha a határőrség munkára fogható állományának létszáma a megbetegedések miatt olyan mértékben csökken, hogy az már tényleges és komoly veszélyt jelentene az Egyesült Királyság határainak biztonságára. Az új törvény a járvány idejére felhatalmazná a kormányt rendezvények és gyűlések korlátozására bármilyen helyszínen. A jogszabály lehetőséget teremtene az oktatási és gyermekintézmények bezárására is.

Az Egyesült Királyságban eddig nem rendelték el az iskolák és az óvodák bezárását, és általánosságban sem léptettek életbe olyan szigorú korlátozó intézkedéseket, mint amilyeneket Európa sok más országában foganatosítottak.

A határok is nyitva vannak, bár a brit külügyminisztérium kedden arra szólította fel a briteket, hogy a következő harminc napban ne utazzanak külföldre, ha nem feltétlenül szükséges. A felhívás ezt azzal indokolja, hogy sok ország példátlan gyorsasággal, gyakran előzetes értesítés nélkül léptet érvénybe utazási korlátozásokat, és emiatt fennáll annak a kockázata, hogy a külföldre utazó britek esetleg nem tudnak hazatérni. A kormány jogszabályba iktatja az eredetileg május 7-ére kiírt angliai helyhatósági és polgármester-választások elhalasztását is. A Downing Street a múlt héten jelentette be, hogy egy teljes évvel elhalasztja a voksolást, jóllehet a választási bizottság előzetesen csak őszig indítványozta a halasztást. Angliában 118 helyi tanács és a londoni városháza teljes képviselő-testületének összetételéről döntöttek volna májusban. Londonban emellett polgármester-választást is tartottak volna.

A rendkívüli jogköröket biztosító törvénytervezet úgy fogalmaz, hogy a kormány hálás a lakosság rugalmas hozzáállásáért, de biztosítani kell, hogy a rendőrségnek és a határőrizeti tisztviselőknek felhatalmazásuk legyen ezeknek az intézkedéseknek a kikényszerítésére, ha ez szükségessé válik.

Ennek érdekében a törvény lehetővé tenné a rendőrségnek és a határőrizeti hatóságoknak olyanok korlátozott időre szóló őrizetbe vételét, akikről megállapítható vagy feltételezhető, hogy fertőznek. Az emiatt őrizetbe vett embereket a hatóságok megfelelő helyszínre szállíthatnák, ahol lehetséges a szűrővizsgálatuk elvégzése és az eredmény kiértékelése.

A jogszabály mindemellett felfüggesztené annak az előírásnak a hatályát, amelynek alapján az állami egészségügyi szolgálat (NHS) szakszemélyzetének már nyugdíjba vonult tagjai csak heti 16 órát dolgozhatnak, ha visszatérnek a munkába, és lehetővé válna a tanulmányaik végén járó orvostanhallgatók felvétele a szakmai nyilvántartásba.

Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson