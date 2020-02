Három ember meghalt, 179 megsérült a szerdai isztambuli repülőgép-balesetben - közölték a török hatóságok.

A Pegasus török légitársaság belföldi járata Izmir városából érkezett Isztambulba. A leszálláskor a Boeing 737-800 típusú gép nem tudott lelassulni, túlfutott a leszállópályán és egy zajvédő falnak ütközve három darabra tört a Sabiha Gökcen nemzetközi repülőtéren. A beszámolók szerint a gépen 183-an tartózkodtak.

A passenger plane of Pegasus Airlines gets off the track at Sabiha Gökçen Airport in #Istanbul



