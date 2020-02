Nagyon durva repülőgép-baleset történt Isztambulban - videó

A Boeing 737-es gép a török Pegasus Air légitársaságé, hírügynökségi értesülések szerint többen megsérültek. A török közlekedési minisztérium szerint nincs halálos áldozazata a balesetnek.

A Boeing törzse a szárny előtti részen tört ketté, és a farokrész is leszakadt. Az egyik videón látható, hogy tűz is volt a gépen.

Az NTV szerint a Pegazus egyik járata szenvedett balesetet, amely Izmirből érkezett 177 emberrel a fedélzetén.

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul ’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage: pic.twitter.com/by2Vynbz6N

#BREAKING A passenger plane gets off the track at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport A fire broke out at the plane, initial reports say. pic.twitter.com/0Fn53KFk7V

A videókon az is látható, hogy a 737-es a futópálya végén lévő meredek rézsű aljában, áttörve a repülőtér egyik kerítését és egy zajvédő falnál állt meg.

Az egyik Twitter-nejegyzés szerint ugyanennek a légitársaságnak ugyanilyen gépe futott túl a leszállópályán, szintén ezen a repülőtéren január 7-én. Akkor nem sérült meg senki.

It’s the second time in a month that a passenger plane of the same company skids off the runway in #Istanbul Sabiha Gokcen Airport.



The last one was on Jan. 7, which resulted in no casualties pic.twitter.com/DxjBeXoNga