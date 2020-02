Több mint száz sérültje van az isztambuli repülőszerencsétlenségnek

A járművön tartózkodó 171 utas és a hatfős személyzet evakuálása folyamatban van. Isztambul tartomány kormányzói hivatala arról számolt be, hogy 120 sérültet szállítottak kórházba, akik nagy többségükben csak enyhébb sérüléseket szenvedtek - jelentette az NTV török hírtelevízió, amely úgy tudja, hogy

Megsérült továbbá öt rendőr is, akiket akkor ért közlekedési baleset, amikor a helyszínre igyekeztek.

A repülőn 155 török, négy amerikai, négy kínai, három iraki, két izraeli és két kirgiz, illetve egy-egy svéd, szíriai, libanoni, kazah, marokkói és türkmén állampolgár utazott.

A légikikötőt lezárták a forgalom előtt, a gépeket a metropolisz másik nemzetközi repülőterére irányították át.

Mint arról az Infostart beszámolt, a Pegasus török légitársaság belföldi járata Izmir városából érkezett Isztambulba.

