Hónapokra kiszorul a politikából Jaroslaw Kaczynski

Jaroslaw Kaczynski kórházba került, ahol megműtötték a térdét – írja lengyel lapértesülések alapján a napi.hu. A politikus hosszú ideje küzd fájdalmakkal, és régóta köztudott, hogy meg kell operálni a térdét.

2018-ban olyan súlyos állapotban volt, hogy sokáig kellett kórházban maradnia, ezért beindultak a pletykák, hogy esetleg daganatos beteg. Aztán kiderült, mozgásszervi zavarról van szó: protézist kell beültetni az elnök térdébe. Akkor – tekintettel a 2019-es parlamenti választásokra, hogy a kampányokban megfelelően részt tudjon venni – elhalasztották a műtétet.

Kaczynski nemrégiben maga jelentette be: a 2020-as elnökválasztásban is kellő súllyal akar részt venni, hogy Andrzej Duda újraválasztása mellett kampányoljon, ezért úgy volt, hogy tovább halasztja az operációt. Most bejelentették, megtörtént az operáció. A pártelnök három hónap múlva állhat részlegesen lábra, így be tud majd kapcsolódni az elnökválasztási kampányba.

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka