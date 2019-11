Két halálos áldozatot követelő terrortámadás történt Londonban, Hágában is késeléses támadás volt - a nap hírei

Több ember megkéselt egy férfi Londonban, a gyanúsítottat a rendőrök lelőtték, a hatóságok terrortámadásként kezelik az esetet. Az öt sebesült közül ketten belehaltak sérüléseikbe. A rendőrségi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a férfin robbanóövnek látszó szerkezet volt, amely azonban nem tartalmazott robbanóanyagot. A közösségi médiában megjelent felvételek tanúsága szerint a támadót járókelők teperték le és elvették tőle a kést, még mielőtt a hatóságok megérkeztek.

Közben a hollandiai Hága belvárosának leglátogatottabb bevásárlóutcájában többen megsebesültek egy kora este elkövetett késeléses támadásban. A karácsonyi szezon nyitányának számító bevásárlónap miatt zsúfolt utcát és környékét lezárták. Az elkövető elmenekült a helyszínről. A rendőrségi szóvivő közlése szerint még nem tisztázott, hogy a késelés terrortámadásnak minősül-e.

Átvette az Európai Tanács vezetését Charles Michel korábbi belga kormányfő, hivatalosan december 1-jén lép hivatalba. Donald Tusk távozó elnök hangsúlyozta, hogy elnöksége ideje alatt legfőbb feladatának az Európai Unió egységének biztosítását tartotta. Az uniós tagállamok júliusban választották meg az Európai Tanács elnökévé az akkori belga miniszterelnököt, a liberális Charles Michelt.

Minden 18 év alatti gerincvelői eredetű izomsorvadásban szenvedő beteg hozzájuthat a kezeléshez mostantól - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós elmondta, hogy megszületett a megállapodás az SMA kezelésére szolgáló, egyetlen, Európában is törzskönyvezett készítmény forgalmazójával, így további 12-15 gyermek kezelése kezdődhet meg hamarosan, és minden eddigi terápiát is folytatni lehet. Azok is részesülhetnek a kezelésben, akiknek a kérelmét eddig visszautasították.

Állandósuló és folyamatosan növekedő migrációs nyomásra számít a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azután nyilatkozott, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén megtartotta szokásos éves beszámolóját. A miniszter úgy értékelte, hogy Magyarországnak a nemzetgazdasági és a politikai stratégiai érdekek érvényesítéséért is egy korábban nem tapasztalt erősségű versenyben kell helytállnia.

Érdemi lépésekre szólították fel a döntéshozókat a résztvevők a Globális Klímasztrájk budapesti rendezvényén. Az eseményen több ezren, többségében fiatalok vettek részt. Karácsony Gergely főpolgármester kritikusnak minősítette a klímahelyzetet.Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében úgy fogalmazott: Magyarországnak határozott klímavédelmi akcióterve van, a többi között vállalta, hogy 2030-ra a magyar energiatermelés 90 százalékban kibocsátásmentes lesz.

A földrengés sújtotta Albániába küldött 21 millió forint értékű segélyszállítmányt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Két teherautó sátrakat, takarókat és tábori ágyakat visz Tiranába. Két hónap alatt ez a második segélyszállítmány, amit Magyarország Albániának küld. Szeptemberben 5-ös, ezen a héten pedig egy ennél is erősebb 6,4-es földrengés rázta meg az országot.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra lesz január 1-től a kormányszóvivő, Hollik István pedig a Fidesz kommunikációs igazgatójaként folytatja – értesült a Magyar Nemzet. A 32 éves, jogász végzettségű Szalay-Bobrovniczky Alexandra 2010-2014 között képviselő volt a Fővárosi Önkormányzat FIDESZ-KDNP frakciójában, majd 2014-től idén október 13-ig humán ügyekért felelős főpolgármester-helyettes volt Tarlós István főpolgármestersége idején.

Ismét jár a hagyományos adventi fényvillamos a 2-es villamos vonalán. Az ünnepi járat először 11 éve indult el. Karácsony Gergely főpolgármester a járat elindításakor, a Jászai Mari téren arra hívta fel a figyelmet, a 2-es villamos vonalát a világ tíz legszebb villamosvonalai közé sorolják. A két motorkocsiból álló UV-szerelvény január 5-ig - december 24. és december 31. kivételével - naponta közlekedik 16 órától 21 óra 30-ig. A villamoson érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet utazni.

A tatár juhart választották a 2020-as Év fájának az Országos Erdészeti Egyesület által meghirdetett internetes szavazáson. A tatár juhar a honfoglaló magyarok útvonalán elterjedt, általuk is ismert fafaj. Az alföldi területeken erőteljesen visszaszorult, de a hegy- és dombvidékeken is kevésbé becsülik alacsony termete, csekély gazdasági értéke miatt. Ökológiai szerepe viszont jelentős. A szavazással az Országos Erdészeti Egyesület a hazai fafajokra kívánja felhívni a figyelmet.