Pokolgép robbant az afgán fővárosban

A merénylő robbanóanyaggal megrakott járművével nekihajtott egy páncélozott terepjárónak az út mentén a belügyminisztérium kabuli épületegyüttesének hátoldalában.

Car bomb kills at least 7 near Interior Ministry in #Kabul https://t.co/8NJcR30god pic.twitter.com/31aB5dhvdd

A terepjáró valószínűleg rangos tisztviselőt szállított. A biztonsági erők lezárták a merénylet helyszínét. A területet sűrű, fekete füst lepte el. A hatalmas robbanásban megrongálódtak a közeli épületek, közte számos üzlet, valamint több jármű. A képek tanúsága szerint az áldozatok között gyerekek is vannak.

In today’s attack at least 5 children r killed. How long shd #afghans bear these misery and pain #Kabul #TalibanCrimes pic.twitter.com/km4RHEJZ3Q