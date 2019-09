Nógrádi György: Kurznak rendkívül óvatosnak kell lennie a nagy testvérrel

Ausztriában még május közepén robban ki kormányválság, miután nyilvánosságra került egy videofelvétel, amely súlyosan kompromittálta az akkori alkancellárt, Heinz-Christian Strachét, a kormánykoalíciós Osztrák Szabadságpárt azóta lemondott elnökét és Johann Gudenust, a párt szintén lemondott frakcióvezetőjét.

Strache lemondása után Sebastian Kurz akkori kancellár, a nagyobbik kormánypárt, az Osztrák Néppárt elnöke Herbert Kickl belügyminiszter menesztését javasolta. Ezt követően azonban, válaszképpen, az összes szabadságpárti miniszter lemondott. Kurz szakértőket bízott meg a megüresedett tárcák feladatköreinek ellátásával, így részleges ügyvivői kormány alakult. Nem sokkal később a szociáldemokraták bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek Sebastian Kurz és kormánya ellen, amelynek parlamenti jóváhagyása után az osztrák államfő Brigitte Bierleint, az alkotmánybíróság elnökét bízta meg egy ügyvezető-szakértői kormány megalakításával, amely az előre hozott választásokig marad hivatalban.

Az InfoRádiónak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint Sebastian Kurzot nem az Osztrák Szabadságpárt, hanem a német kancellár buktatta meg. "A jelenlegi időszak tragédiáját papíron, és aláhúzom, papíron, Strache okozta, aki elmondta, hogy kinek, milyenek a szexuális szokásai, elmondta, hogy Kurz hogyan szokta megfogni a nőket és viszi el a hátsószobákba szeretkezni, tehát rendkívül nehéz helyzetbe hozta a saját pártját és Kurzot – fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.

Rövid időn belül kiderült azonban, hogy

- vélekedett Nógrádi György. Merkelék szervezték meg az egész programot, ők voltak azok, akik jóval később a német sajtóban közzétették, mert úgy érezték, hogy elegük van abból, hogy Kurz, aki egy kis ország egyesszámú vezetője, minden létező fórumon szembement Merkellel."

A biztonságpolitikai szakértő szerint ugyan a Sebastian Kurz vezette Osztrák Néppárt valószínűleg megnyeri az előre hozott parlamenti választásokat, de nem szerez abszolút többséget. "Ettől kezdve pedig két lehetősége van: vagy kibékül a Szabadságpárttal, ami presztízsveszteség, de megteheti, vagy egy vagy két kispárttal koalíciót hoz létre.

– jegyezte meg a biztonságpolitikai szakértő. Ugyanakkor óriási tanulság számára, hogy rendkívül óvatosnak kell lennie a nagy testvérrel, Németországgal szemben, mert Angela Merkel egyszer már megbuktatta.

"Népszerűbb, mint a pártja"

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint Sebastian Kurz volt osztrák kancellár népszerűbb a pártjánál. Az Osztrák Néppárt vezetőjének népszerűsége egyfajta "szívóhatással jár", ami azt jelenti, folyamatosan emeli pártjának támogatottságát, vagyis több szavazót tud hozni, fogalmazott Pócza István a köztévé csütörtöki műsorában. Hozzátette, Heinz-Christian Strache egykori szabadságpárti (FPÖ) elnök és alkancellár ibizai botrányán mindkét koalíciós partnernek, tehát az ÖVP-nek és az FPÖ-nek is sikerült felülkerekednie.

Kurz megerősödve tudott kikerülni a botrányból, és a Szabadságpárt is ott tart, ahol két évvel ezelőtt, vagyis a harmadik helyen, de jó eséllyel második is lehet a választások után, vélekedett.