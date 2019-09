Hasonló botrányba bukott bele májusban az osztrák kormány

A Karácsony Gergely-ügy mutat némi hasonlóságot a májusi, ausztriai Strache-botrányhoz, amelybe belebukott az osztrák kormány, és előrehozott választásokat kellett tartani nyugati szomszédunknál.

Bő egy héttel az európai parlamenti választások előtt a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung közzétett egy kompromittáló videofelvételt, amely szerint Heinz-Christian Strache, a kormánykoalícióban részt vevő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke a spanyolországi Ibiza szigetén a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak valló nőnek. A találkozón jelen volt Johann Gudenus, az FPÖ frakcióvezetője is.

Strache a botrány kirobbanásakor egy olyan titkosszolgálati akció áldozataként tüntette fel magát, amelyet szándékosan az európai parlamenti választásokra időzítettek, hogy "felrobbantsák" az osztrák kormánykoalíciót. A nyilvánosságra került videofelvételről a politikus azt mondta, hogy abban tudatosan kiválasztott részeket manipulatív módon vágtak össze. Erről az ügyről ITT olvashat bővebben.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője az InfoRádiónak erről azt mondta, mindkét politikusnak - Heinz-Christian Strachénak és Karácsony Gergelynek - is a bizalmába férkőztek, olyan mondatokat csaltak ki belőlük, amit utólag talán ők maguk is megbántak. Mráz Ágoston Sámuel szerint ugyanakkor van párhuzam az őszödi beszéddel is, hiszen Gyurcsány Ferenc is a saját párttársai előtt beszélt, közülük szivárogtathatott ki valaki, és itt is ilyesmi lehetett, olyan emberek, akikben megbízott Karácsony Gergely, elárulták őt.

