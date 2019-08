Talán csak néhány szavazásra áll csak össze a római kormány

Az utóbbi hetekben már körvonalazódott, hogy valamilyen módon összeáll Olaszországban az Öt Csillag Mozgalom és Demokrata Párt koalíciója, bár mindig is voltak a pártokon belül olyan politikusok, amelyek ezt a típusú összefogást ellenezték; ezek szerint a többséget sikerült meggyőzni.

Molnár Anna Olaszország-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádióban ezzel kapcsolatban azt mondta,

jó kérdés, hogy mennyire lesz tartós a koalíció,

a programpontokon is most dolgoznak.

"Az azért nem teljesen világos, hogy az ötéves ciklusból hátra lévő négy évre állnak össze, esetleg csak a költségvetéssel vagy az EU-s pénzügyi ciklussal kapcsolatos döntéseket hozzák meg, illetve felmerült az is, hogy egy új választási törvény megalkotása lesz a cél, arányosabb rendszert létrehozva" - fogalmazott Molnár Anna, aki szerint

lehet, hogy egy szavazássorozat után előre hozott választásokat tartanak majd.

Újra kormányt alakíthat Conte Sergio Mattarella olasz államfő kormányalakítási megbízást adott Giuseppe Conte ügyvezető kormányfőnek, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Demokrata Párt (PD) előző napi megállapodása alapján.

Conte az elnökkel tartott találkozója után kijelentette: "hagyományos szerénységgel" fogadta el a megbízást. Az országnak a lehető leghamarabb meg kell találnia a kiutat a politikai válságból, és az új kormány egyik első dolga lesz kidolgozni a jövő évi költségvetést - mondta.

Conténak várhatóan néhány napba fog telni, hogy összeállítsa kormánya névsorát, és utána erről be kell számolnia az államfőnek, majd a kormánytagoknak le kell tenniük a hivatali esküt.

Úgy látja, a Liga törekvése, hogy egykulcsos adó és általános adócsökkentés jöjjön, nem fog megvalósulni, és a migrációs politikában is változás várható, "puhább politikát fognak folytatni, az Európai Unióval és Líbiával is együtt fognak működni".

A kormányból most kieső Matteo Salvini és pártja, a Liga, miután egyeztetett szerdán Sergio Mattarella államfővel, azt hangoztatta, mindenképpen előre hozott választásokra van szükség; Molnár Anna szerint a közelgő tartományi választásokon meg is fog mutatkozni talán a Liga párt népszerűsége, még akkor is, ha most csökkenőben van, az Öt Csillag Mozgalom és koalíciós partnere pedig felfelé tartani látszik.

"De ezek a folyamatok is változhatnak a jövőben, és nagy kérdés, mi lesz az olasz gazdasággal akkor, amikor az EU vezető gazdasága, Németország is recesszióba kezd süllyedni" - vetette fel Molnár Anna.

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Alessandro Di Meo