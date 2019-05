EP: órák óta szavaznak már a hollandok és a britek

Az első európai szavazóhelyiségek csütörtök reggel fél 8-kor nyitottak ki Hollandiában, ezzel megkezdődtek az európai parlamenti választások. A 16 milliós országban 16 párt állított listát, 26 EP-képviselőt választanak meg. A szavazóhelyiségek este 9-kor zárnak, az eredményeket vasárnap este teszik közzé, amikor az unió összes tagállamában bezárnak a szavazóhelyiségek. Legutóbb, 2014-ben Hollandiában a választásra jogosultak 37,3 százaléka szavazott.

Hollandiában egyébként éppen az elmúlt napokban mondott le a migrációs államtitkár, mert kiderült, hogy az Igazságügyi és Biztonsági Minisztérium tavalyi, a menedékkérők által elkövetett bűncselekményekről készített jelentése pontatlanságokat tartalmazott. Sajtóhírek szerint a jelentésben mintegy 4600, súlyos kategóriába tartózó bűncselekményből mintegy ezer, különböző szexuális bűncselekményekre, gyilkosságokra vagy gyilkossági kísérletekre utaló esetet mindössze "egyéb" megjelöléssel láttak el.

A briteknél a toryk verségét vetítik előre az előrejelzések

Nagy-Britanniában hagyományosan csütörtökön szavaznak, így történik ez most is, bár Theresa May brit miniszterelnök még néhány héttel ezelőtt is el akarta volna kerülni a szavazást, azt a brexitről szóló megegyezés hiányában nem tehette.

Ez alaposan felborítja a strasbourgi és a brüsszeli testület életét, ugyanis korábban a vélelmezett brit kilépés miatt lecsökkentették az EP létszámát, míg több tagállam számára újabb mandátumok nyíltak meg. Most azonban ez nem lesz, minden marad a régiben. Az előrejelzések a kormányzó toryk vereségét vetítik előre - mondta Fóris György, a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatója az InfoRádióban.

Helyi idő szerint reggel nyolc óra óta adhatják le voksukat a brit választók. Az Egyesült királyság 73 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe. Így a hollandok 26 képviselőjével együtt

ma összesen 99 mandátum sorsa dől el, ami valamivel kevesebb mint az Európai Parlament hetede.

Theresa May szerint, ha a parlament a nyári szünet kezdetéig ratifikálja a brexitmegállapodást, akkor Nagy-Britannia július végéig kilép az Európai Unióból, így maximum az alakuló ülésen lehetnek csak ott a britek. Azonban a szigetországi helyzet változásait vagy éppen változatlanságát látva, a lehetőségek száma ennél jóval nagyobb.

Vasárnapig folyamatosan szavaznak valahol

Pénteken az írek és a csehek voksolhatnak, ez utóbbiak szombatig. Az írek 11 EP-képviselő személyéről döntenek, a csehek pedig 21-ről. Lettországban, Máltán és Szlovákiában szombaton voksolnak, hogy 8 lett, 6 máltai és 13 szlovák képviselői helyről döntsenek.

Az összes többi tagországban, így Magyarországon is vasárnap tartják a választásokat.

Magyarország 21 képviselőt delegálhat. A képviselők száma az újabb ciklus elején az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének halasztása miatt ismét 751 lesz a brexit esetére tervezett 705 helyett.

Exit poll eredmények folyamatosan várhatóak a következő napokban, hivatalos részeredmények azonban csak az olasz szavazóhelyiségek zárása, azaz vasárnap este 11 óra után lesznek.

Nyitókép: MTI/EPA-ANP/Evert Elzinga