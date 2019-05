Kiderült a Boeing-tragédiák újabb oka

Tavaly év végén az indonéziai Lion Air Boeing 737 MAX gépe zuhant le, 189 ember életét követelve, míg idén márciusban az etióp légitársaság szintén Boeing gépével történt katasztrófa, amelyben 157-en vesztették életüket.

A géptípuson komoly szoftverhibák voltak, amelyeket ráadásul a pilóták korábban már többször is jeleztek a Boeing vezetőinek. A repülőgépgyár múlt héten jelentette be, hogy elvégezte az úgynevezett átesésvédelmi rendszer (MCAS) frissítését a Boeing 737 MAX gépeken.

Mint most kiderült, a Boeing azt is elismerte, hogy a pilóták kiképzésére fejlesztett szimulátor nem tudta azt a helyzetet legenerálni, hogy mi történik, ha az MCAS meghibásodik. Emiatt pedig a pilóták nem is tudták begyakorolni, hogy mi ilyenkor a teendő – írta a hvg.hu a Register alapján.

A cég közleményben közölte, hogy javították a 737 MAX szimulátorát, és további információt szolgáltatnak majd az eszköz operátorainak, hogy a pilóták minden váratlan helyzetre fel tudjanak készülni.

Nyitókép: boeing.com