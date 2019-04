Vastagon beterített jéggel több települést az érkező hidegfront - videó

A szombatra virradóra érkezett hidegfront nem csak Magyarországra hozott csapadékot és lehülést. A szlovénia középső részén fekvők ennél sokkal rosszabbul jártak: jégesőtől lett olyan fehér a táj, mintha havazott volna.

Hailstorm near Trebnje, central Slovenia this afternoon, April 27. The region is currently under the influence of a cold core upper low, with many scattered thunderstorms. Video: Lojzka Zupančič / @NeurjeSi pic.twitter.com/hWyTQuIGMg