Donald Trump barátjának nevezte Kim Dzsong Unt

Az amerikai elnök az észak-vietnami Hanoiból, az újabb vezetői szintű amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó helyszínéről írta bejegyzését. Kijelentette: Vietnam virágzik, Észak-Korea pedig rövid időn belül ugyanezt élhetné meg, ha végrehajtaná a nukleáris leszerelést. Hozzátette: a történelemben szinte páratlan lehetőség előtt áll Észak-Korea és barátja, Kim Dzsong Un.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!