Megszakadt Kim és Trump csúcstalálkozója

Megerősítette, hogy a két vezető megvitatta a Koreai-félsziget atommentesítését. Hozzátette, hogy most nem jutottak megállapodásra, de a felek küldöttségei a kérdésben később összeülnek majd.

A két vezető találkozóját a szóvivő ismét nagyon jónak és építő jellegűnek minősítette.

Trump és Kim Dzsong Un a tervezettnél jóval korábban elhagyta a tárgyalások színhelyéül szolgáló szállodát a vietnami fővárosban. Eredetileg egy közös aláírási ceremóniát is terveztek a munkaebéd után, de erre nem került sor.

This is a serious setback for Trump, given how much stock he set by this relationship with the NK leader - but his downbeat comments this morning suggest he knew there was little common ground yet on the NK nuclear weapons programme. https://t.co/VZQ3KQkUmf