New York Times: Londonnak csodatevő államférfira volna szüksége – megszólaltak Európa vezetői is

Sajnálatát fejezte ki Jean-Claud Juncker, az Európai Bizottság elnöke amiatt, hogy Londonban elutasították a brit kiválási megállapodást. A bizottság ennek ellenére folytatja a felkészülést a kilépésre – közölte. Juncker arra kérte az Egyesült Királyságot, hogy a lehető leghamarabb tisztázza szándékait, mivel az idő majdnem lejárt.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 2019. január 15.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a közösségi médiában írt üzenetében egy jó megoldás szükségességére hívta fel a figyelmet. Antonio Tajani, az Európai Parlament vezetője aggodalmát fejezte ki a brit állampolgárok sorsa miatt.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 2019. január 15.

Írország szerint világos az unió álláspontja, vagyis hogy nem tárgyalható újra a kilépési megállapodás. Az ír kormány felszólította az Egyesült Királyságot, hogy vázolja fel, miként akarja a patthelyzetet elkerülni. A német alkancellár úgy vélte: a rendezetlen kiválás a lehető legrosszabb megoldás. Olaf Scholz a közösségi médiában úgy fogalmazott:

ez egy keserű nap Európának.

This is a bitter day for Europe. We are well prepared - but a hard Brexit would be the least attractive choice, for the EU and GB. #brexit pic.twitter.com/LzKiAaQiVe — Olaf Scholz (@OlafScholz) 2019. január 15.

Emmanuel Macron francia elnök azt nyilatkozta, hogy a Nagy-Britannia lenne a legnagyobb vesztese a megállapodás nélküli brexitnek. Mark Rutte holland miniszterelnök is sajnálatát fejezte ki, de úgy vélte, hogy a kiválási dokumentum elutasítása még nem jelent megállapodás nélküli kilépést. Sebastian Kurz osztrák kancellár kizárta, hogy újratárgyalják a kiválási feltételeket, szerinte Nagy-Britanniának kell tudnia, hogy most mi a cél.

A spanyol kormány álláspontját Pedro Sánchez miniszterelnök fogalmazta meg. Azt írta: a rendezetlen kilépés az unió számára negatív, az Egyesült Királyság számára katasztrófa lenne. Az olasz kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom szerint tiszteletben kell tartani a brit polgárok akaratát. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő úgy fogalmazott: „uniós partnereinkkel együtt viszonyulunk majd az ügyben teendő új brit javaslatokhoz". A román uniós elnökség higgadtságra int, és a 27-ek egységes fellépését szorgalmazza – közölte a román európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter.

A New York Times is közölt kommentárt a brit kilépésről. A szerző szerint történelmi jelentőségű volt a keddi szavazás, és

Londonnak csodatevő államférfira volna szüksége, a mostani vezetés helyett.

A véleményíró felhívta a figyelmet arra, hogy hasonló vereség esetén egy miniszterelnöktől azt várják, hogy lemondjon, de erre Theresa Maytől senki nem számít.

