Elhunyt a varsói gettólázadás utolsó túlélője

Simcha Rotem a Zsidó Harci Szervezet (ZOB) nevű ellenállási mozgalom tagja volt, a lázadás idején a szervezet fő futáraként küzdött a nácik ellen. A dpa német hírügynökség írása szerint egyfajta közvetítői szerepet játszott a gettó és Varsó nem zsidó részei között.

The greatest act of armed Jewish resistance during the Holocaust occurred in the Warsaw ghetto. Simcha Rotem,the last surviving fighter of the 1943 Warsaw Ghetto Uprising,has passed away at the age of 94. This is his lesson for the next generations.



