Felvidéki magyar futballszurkolókra csapott le a szlovák terrorelhárítás

Nagyszabású rendőrségi akciót tartottak a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség terrorelhárítói a napokban Dunaszerdahelyen és környékén - írja a Paraméter.sk felvidéki magyar hírportál. Az akcióba összesen 150 rendőr kapcsolódott be, ők 17 lakóhelyt és 14 egyéb ingatlant kutattak át. A rendőrség fotókat és videót is közzétett a razzia során lefoglalt bizonyítékokról, amelyeken egyebek mellett a Felvidéki Harcosok szurkolói csoport címere is látható.

A Markíza szlovák tévé esti híradójának információi szerint a csoportot - amelynek számos tagját őrizetbe vették - már két éve figyelik. Most 15 személyt gyanúsítottak meg extrémizmussal, amiért Szlovákiában 4-8 év szabadságvesztést is ki lehet szabni.

Az első képek közzététele után a dunaszerdahelyi DAC futballklub közleményt adott ki, amelyben leszögezik,

semmi olyan, a klubhoz köthető fényképet nem adott ki a rendőrség, amelyben megsértik Szlovákia törvényeit,

ezek alapján nem láttak összefüggést a képeken látható szurkolói zászló és a terrorelhárítók akciója között. Kisvártatva azonban újabb képekkel jelentkezett a rendőrség, amelyeken

Adolf Hitler képével illusztrált boros üveg

is látható.

A Markíza úgy tudja, az őrizetbe vett személyek között vannak olyanok, akiket egyéb cselekményekkel is gyanúsítanak, és vannak olyanok is, akiknek náci szimbólumokat ábrázoló tetoválásuk van.

Nyitókép: Tvnoviny.sk