Nemzeti hatáskörök átadásáról beszélt a német kancellár

Az illegális migráció elleni harc jegyében meg kell erősíteni az Európai Unió külső határának védelmét, és Angela Merkel szerint ehhez

a külső határon fekvő országoknak át kel adniuk nemzeti kompetenciájuk egy részét az Európai Unió határ- és partvédelmi szervezetének, a Frontexnek.

A német kancellár a német szövetségi parlamentben, a Bundestagban beszélt erről, hangsúlyozva, hogy támogatja az Európai Bizottság javaslatait a Frontex megerősítéséről, kiáll amellett, hogy a szervezetet széles hatáskörrel kell felhatalmazni.

Angela Merkel ugyanakkor beszélt a szolidaritásról is, amely szerinte továbbra is az Európai Unió gyenge pontja. A politikus úgy véli, az illegális migráció elleni harchoz "egy adag szolidaritás" is szükséges, amikor emberek érkeznek hozzánk, vagy amikor meg kell teremteni a "legális migráció" lehetőségeit, hogy ezzel "segítsünk bajba került országoknak."

A migráció kihívása "lerombolhatja vagy széttördelheti" az EU-t, és a jövő májusi európai parlamenti választáson éppen az lesz a kérdés, hogy ez megtörténik-e - mondta a német kancellár.

Nyitókép: MTI Fotó: Ujvári Sándor