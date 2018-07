Berlinben tárgyal Orbán Viktor

Amikor a német helyettes kormányszóvivő múlt pénteken bejelentette, hogy Angela Merkel német kancellár Berlinben fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, az egyeztetés témáiról csupán annyit mondott, hogy bilaterális, Európa-politikai és nemzetközi témákról tárgyalnak majd a felek.

Kiss J. László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint a látogatás legfontosabb témája a migrációs politika lesz.

„Angela Merkel törekvéseiben egyértelmű az, hogy kétoldalú megállapodásokat kell kötni a regisztrált menekülteknek a visszahelyezéséről” - mondta.

Múlt pénteken sikerült kompromisszumot kialakítani az uniós tagállamok vezetői között az európai migrációs politikáról, majd a német kancellár – engedve belügyminisztere nyomásának – pontot tett a német kormánykoalíciót feszítő, szintén a migrációval kapcsolatos vita végére. Így úgynevezett tranzitközpontokat építenek ki a német határokon, amelyekből menekültügyi eljárásuk lezárásáig nem engedik tovább az érkezőket, azokat pedig, akik nem kapnak menekültstátuszt, innen szállítják vissza abba az uniós tagállamba, ahol először regisztráltak.

Sajtóhírek alapján Angela Merkel ennek kétoldalú kereteit igyekszik megteremteni több uniós tagállammal. Görögországgal és Spanyolországgal már meg is állapodott, több más tagállam azonban cáfolta a megegyezésről szóló értesüléseket, például Lengyelország, Csehország és Magyarország is.

Orbán Viktor miniszterelnök kedd este egyeztetett telefonon a kérdésről Sebastian Kurz osztrák kancellárral és – a Miniszterelnöki Kabinetiroda tájékoztatása alapján – abban maradtak, hogy

Magyarország semmilyen kétoldalú megállapodást nem köt Németországgal addig, amíg Ausztria és Németország között nem születik megegyezés.

A magyar kormányfő továbbra is kitart korábbi álláspontja mellett, hogy nincs olyan menedékkérő, aki elsőként Magyarországon lépett volna az unió területére, hiszen aki a balkáni útvonalon érkezett, Görögországon vagy Bulgárián is keresztül kellett haladnia. Orbán Viktor szerdán érkezett Berlinbe, ahol Horst Seehofer német belügyminiszterrel és Wolfgang Schäubléval, a Bundestag elnökével is találkozott.

Angela Merkel egyébként a német szövetségi parlamentben úgy fogalmazott: rendet kell teremteni és érvényesíteni kell a jogszabályokat a migráció valamennyi formájának területén. Mint mondta: a migráció ügyének kezelésétől függ, hogy fennmarad-e az Európai Unió, ezért a kihívásra "jogilag megfelelő, realisztikus és szolidáris válaszokat kell adni, amelyek nem terhelik túl az embereket”.

Nyitókép: Virginia Mayo