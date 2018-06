Bugár Béla ringbe száll az államfői posztért

Minden szlovák elnöke akar lenni, ezt mondta a politikus Pozsonyban.

Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a jövő tavasszal tartandó köztársaságielnök-választáson. Indulását a pártelnök jelentette be Pozsonyban, a szervezet kongresszusa után.

"Minden szlovákiai állampolgár elnöke akarok lenni: a szlovákoké, a magyaroké, a ruszinoké, a romáké"

- mondta Bugár Béla.

A politikus saját bevallása szerint alapos mérlegelés után döntött az indulás mellett. Meggyőződése, hogy manapság, amikor "nagy a társadalom megosztottsága, fontos, hogy olyan legyen az elnök, aki felül tud kerekedni a vitákon és egyaránt közel áll a politikai paletta mindkét oldalához."

Bugár Béla elindul a jövő tavaszi szlovákiai elnökválasztáson

MTI Fotó: Krizsán Csaba

A vegyes párt kongresszusán tisztújítást is tartottak: a küldöttek a pártelnöki poszton megerősítették Bugár Bélát, és a négy alelnöki poszt közül is csak egy helyen állt be változás, a párt szlovák vonalának a posztról lemondott "erős embere" Lucia Zitnanská helyére Peter Antalt választották.

Szlovákiában jövő tavasszal lesz az elnökválasztás. Andrej Kiska jelenlegi államfő már bejelentette, hogy nem indul a posztért.

Eddig tizenkét induló neve ismert, megfigyelők szerint egyikük sem számít kiemelten esélyesnek, a nagy nevek valószínűleg csak ősszel vállnak majd ismertté.