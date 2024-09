Hernádi Zsolt: minden EU-s és ukrán jogszabálynak megfelel a tranzitmegállapodásunk

Interjút adott az Indexnek Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója azok után, hogy az olajtársaság tető alá hozta a megállapodást az orosz olaj átvételéről a belarusz-ukrán határon, így a nyersanyag Ukrajnán át magyar tulajdonként "utazik" tovább Magyarország felé, megfelelő biztosítás mellett, a Barátság vezetéken át.

Hernádi Zsolt szerint az orosz és az ukrán üzleti partnereknek is érdekük, hogy ez a szállítás hosszú távon fennmaradjon, a Lukoil-ügy ezzel lezártnak tekinthető, a magyar és a szlovák politika "kiváló munkát végzett", a Barátság vezeték működ(tet)ését pedig nem fenyegeti veszély.

Felidézte, az orosz Lukoil leánycége, a Litasco - amely a magyarokkal szerződésben volt - már júliusban leállította a szállítást amiatt, mert félt, az ukránok ráteszik a kezüket a szállítmányokra, és sok millió dolláros vita kezdődik emiatt. A Mol vészmegoldásként akkor egyéb - orosz - termelőkhöz fordult, és a hazai stratégiai készlethez is hozzá kellett nyúlni, ám "az olajkereskedelem ad hoc módon nem tud működni", meg kellett oldani a dolgot hosszú távon is.

Hogy mekkora kockázatot jelent egy háborúzó ország területén "áthordani" az olajat, arról azt mondta, nyilván ezt a kockázatot eddig az orosz szállítók viselték, de most ezt "vállalni kell".

Az új megállapodások - mint kijelentette - "minden EU-s és ukrán jogszabálynak megfelelnek".

"És az Európai Unióban is értik azt, hogy középtávon Magyarországnak és Szlovákiának nincs más reális lehetősége, mint a keleti szállítási útvonal, ezért is kapott szankciós mentességet" - tette hozzá, értve ugyanakkor, hogy "nyugati érdeknek" tűnik, hogy az "agresszor" energiahordozóiról le kell válni, akkor is, ha nem reális. "A háborút nem mi indítottuk, a háborús szankciókat nem mi hoztuk. A mi felelősségünk, hogy megfelelve minden jogszabálynak biztosítsuk az energiaellátás zavartalan működését" - magyarázta. Szerinte "az egész régió letérdelne" orosz energiahordozó nélkül.

Reagált azon szakértői véleményekre is, amelyek szerint a Mol kiválthatná az orosz olajat, ha akarná, csak épp drágábban.

"A mi finomítónk technológiáját az orosz kőolajmixre alakították ki. Ez a technikai optimum. Minden más kőolajat rosszabb hatékonysággal és drágábban tudunk feldolgozni. Egyébként az orosz kőolaj, az uráli mindig is olcsóbb volt a Brentnél, mert nehezebb és költségesebb a finomítása. Nem nagyon van más technikai választásunk – egyelőre."

A horvát kapcsolatról is beszélt, azt mondta, a kapacitással kapcsolatban sok a bizonytalanság, mert bár a déli szomszéd állítja, el tudja látni technikailag Magyarországot és Szlovákiát is, ezt a kapacitást még soha nem próbálták ki a horvátok, az ígért kapacitásbővítő beruházást pedig nem valósították meg.

"Pár órás tesztek eredményeit szorozzák fel és abból feltételezik az egész éves teljesítményt" - említette. "Egész más feladat elkészíteni egy rántottát négy tojásból hétvégén a családnak, vagy rántottát készíteni egy hadseregnek az év minden napján" - hozta fel példaként.

A Barátság vezetékkel tehát hosszú távon számolnak, hiányától viszont nem is Magyarország, hanem Csehország szenvedne elsősorban, amely a diverzifikációval 10 év hátrányban van, most az olasz vonalra "álltak rá", ráadásul kulcsvállalata nincs is nemzeti kézben, a lengyelek irányítanak ott.