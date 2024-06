"Egyedül nem mernék belevágni", avagy mire elegendő az otthonfelújítási program 7 millió forintja

Egy új európai politikai szövetség jött ma létre három párt részvételével, és amelybe a következő napokban számos további politikai erőt is várnak – jelentette be vasárnap Bécsben Herbert Kickl, az osztrák FPÖ vezetője. A tömörülésben a Fidesz is részt vesz, így Orbán Viktor Fidesz-elnök is ott ült a sajtókonferencián, illetve a cseh ANO párt is részt vesz, így a volt cseh miniszterelnök Andrej Babis is helyet foglalt az asztalnál. A három pártvezér egy Patrióta kiáltványt is elfogadott az európai jövőért, amely azt hangsúlyozza, hogy Európa nemzetei történelmi fordulóponthoz érkeztek.