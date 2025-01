Győrfi Pál: már készül a feljelentés az esztergomi fantomriasztó ellen, sokba fog fájni neki

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, egy hamis riasztás miatt jelentős erőkkel vonult ki egy állítólagos tömegbalesethez az Országos Mentőszolgálat Esztergom közelében. Győrfi Pál, a szolgálat szóvivője részletekkel is szolgált a különös esethez.

"Vasárnap reggel fél tízkor érkezett egy segélyhívás a mentőkhöz, egy férfi telefonált a kocsijából, azt jelezte, hogy négy autó ütközött össze Esztergomtól nem messze, és a négy autóból kettő berepült az árokba. Több sérült is lehet, de ő nem áll meg, mert cukorbeteg, és nem bírja az ilyen látványt. Úgyhogy ő tovább megy, de azonnal jöjjenek a mentők" – idézte fel a történteket Győrfi Pál. Mint elárulta, a mentésirányító próbálta rávenni, hogy nézze meg, hány sérült van, mert ettől függ a riasztás szintje, és mivel erre nem volt hajlandó, ezért a protokollnak megfelelően több mentőegységet is riasztott Esztergomból, Dorogról, sőt a mentőhelikoptert is elindította, mert több súlyos sérülttel járó közlekedési baleset gyanúja állt fenn.

Az OMSZ munkatársai a rendőrökkel együtt hosszasan körbejárták a környéket, de sehol sem találtak balesetre utaló jelet, vagy sérülteket, így a rendőrök segítségével végül vaklármának nyilvánították az esetet. A szóvivő elmondta,

az évi 1,3 millió hívás közül csak 100-150 hasonló, teljesen hihetőnek tűnő hamis riasztást kapnak,

de hiába tűnik elenyészőnek, de egy is sok, mert ilyenkor a mentőegységek foglaltak, ha valahol nagy szükség van segítségre, akkor oda nem tudnak elindulni, nem beszélve a vonulás költségeiről, mert például a mentőhelikopter riasztása akár milliós nagyságrendű összeget is felemészt.

Győrfi Pál hangsúlyozta, aki szándékosan hamisan riasztja a mentőket, szabálysértést követ el, ami pénzbírsággal, illetve elzárással büntethető. Ezenkívül a mentőszolgálatnak lehetősége van kártérítést is követelni. "Ebben az esetben is folyik a feljelentés összeállítása, és igyekszünk kiszámolni azt a kárértéket, amit remélhetőleg ez az ember, akinek a cselekedetét nehéz megmagyarázni, meg is fog fizetni" – tette hozzá a szóvivő.

Arról is beszélt, hogy a rendőrség segítségével ilyen viszonylag könnyen meg tudják találni az elkövetőt. "Sokat változott a világ, néhány évtizeddel ezelőtt még ezek a hívások rendszerint nyilvános telefonfülkékből jöttek, és szinte lehetetlen volt felkutatni a tettest. Most viszont már mobiltelefonról érkeznek, és a szám akkor is azonosítható, ha az illető ezt a funkciót a saját telefonján igyekszik inaktiválni, úgyhogy van remény rá, hogy a tettes kézre kerül" – mondta Győrfi Pál.