Grád Ottó a miniszteri egyeztetésről: az árak konkrét befolyásolása nem lehet cél

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Nagy Márton minap bejelentette, hogy a hét második felére egyeztetésre behívatta a minisztériumába hazai üzemanyagpiac legfontosabb szereplőit – a Mol és a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) képviselőjét, miután a hazai benzinárak meghaladják a régiós középmezőny árait.

„Volt egy megegyezésük a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, illetve ennek tagjaival, köztük a Mollal is, hogy a régiós középmezőnyben kell maradnia a hazai üzemanyagáraknak. Ám most úgy látják, hogy elcsúszás történt” – indokolta döntését a tárcavezető, hozzátéve: „Fel fogom hívni a figyelmüket ennek betartására. A további lépés majd ennek a beszélgetésnek a következménye lesz.”

A nemzetgazdasági miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy az üzemanyagárak nem csak az uráli típusú olajárakat követik le, hanem „van benne profittartalom és sok más elem. Amikor tárgyalunk, akkor ezeket a tényezőket – többek között a profitmarzsokat – vizsgáljuk, hogy indokolt-e, és ezek más szomszédos országokban hogyan alakulnak” – fogalmazott Nagy Márton – egy témában tartott – keddi sajtótájékoztatóján.

Amiről nem esett szó

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az Economx érdeklődésére először pontosította a sajtóban megjelent beszámolókat, ugyanis azt már Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban is kijelentette, hogy az üzemanyagár-kérdésében időről időre egyeztet a legnagyobb hazai olajvállalattal, a Mollal, illetve a legnagyobb üzemanyag-forgalmazó vállalatokat tömörítő szakmai szervezettel, a MÁSZ-szal. Az eddigi egyeztetéseken is részt vettek, és ennek a gyakorlatnak megfelelően most is így lesz.

A korábbi egyeztetéseken Nagy Márton azt mondta, hogy maradjanak, és/vagy kerüljenek a hazai üzemanyagárak abba a régiós középmezőnybeli sávba, amelyekben korábban általánosságban voltak – mondta a gazdasági lapnak a főtitkár, megjegyezve: az üzemanyagárak országonként egymáshoz viszonyítva is változhatnak. Függhet az árfolyamtól, a beszerzési lehetőségektől, az adózási szabályoktól is, és ennek következtében tapasztalhatunk elmozdulást az árszintek esetében a régiós középmezőnyhöz képest. De más, kevésbé publikus információ is árbefolyásoló tényező lehet.

„A szövetség a megbeszélések során ugyanakkor kinyilvánította, a maga részéről mindet elkövet annak érdekében, hogy a piaci lehetőségek figyelembevételével igyekezzen a korábbi évek átlagos szintjére hozni és azon tartani a hazai üzemanyagárakat” – hangsúlyozta Grád Ottó, aki azt is közölte, hogy

a miniszter által is hivatkozott megállapodásban nem szerepelt konkrétum a kiskereskedelmi árakkal kapcsolatban.

Meglátása szerint a miniszteri egyeztetéseken nem lehet cél az árak konkrét befolyásolása, csak a piaci folyamatok áttekintésére, a lehetőségek megvitatására kerülhet sor. Adómódosításra javaslatokat a szakma nem kíván tenni, de azoknak a direkt és indirekt adóknak a számbevételére mindenféleképpen sor kerülhet, amik aktuálisan felmerülnek az üzemanyagok kiskereskedelmi árának kialakítása során – magyarázta Grád Ottó. „Ez a bázisa az áraknak, és csak utána jön az egyéb árképző, mint például az alapanyagár.”