Matolcsy György: az MNB szövetkezett a versenyhivatallal az infláció letörésére

Matolcsy György a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) minden eszközzel fellép az árstabilitás helyreállítása és megőrzése érdekében. Szerinte nemzetstratégiai érdek az infláció gyors csökkentése, mivel a pénzromlás jelenlegi magas szintje csökkenti a jövedelmek vásárlóértékét, elértékteleníti a megtakarításokat és megnehezíti a beruházásokkal kapcsolatos kalkulációkat. Mindez pedig akadályozza a magyar gazdaság növekedési pályára állítását – közölte az MNB elnöke.

Arról is beszélt, hogy a jegybank elemzései szerint a tavalyi évben az emelkedő költségeket a vállalatok gyorsan áthárították a fogyasztókra. Számos ágazatban kimutatható, hogy

a cégek a költségek emelkedésén felül árazták át termékeiket és szolgáltatásaikat.

Matolcsy György jegybankelnök és Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke megerősítette, hogy a két intézmény folytatja és elmélyíti az eddig is meglévő együttműködését, és egyetértettek abban is, hogy az infláció csökkenése kiemelt fontosságú, aminek érdekében a gazdaságpolitikai ágak összehangolt lépéseire van szükség. Ebben a folyamatban a jegybank mellett a versenyfelügyelet eszközeivel a versenyhivatal is fontos szerepet vállal.

