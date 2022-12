MEKH-válasz a napelemeseknek: tényleg megszűnik az éves szaldóelszámolás

A napelemes visszatáplálás felfüggesztése után alig pár héttel újabb rossz hír sokkolta a háztartási méretű kiserőművekbe beruházó családokat. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) novemberi rendelete értelmében ugyanis 2024-től a napelemesek közül senkinek nem lesz elérhető az éves szaldóelszámolás.

A MEKH a Telexnek küldött válaszában jelezte, az éves szalódelszámolás kivezetését uniós irányelvek írják elő, mert ez az elszámolás hosszú távon „túl kedvező” volt a napelemeseknek: így kívánták felpörgetni a beruházásokat Európa-szerte.

Magyarországon a háztartási méretű erőművek beépített teljesítőképessége 2022. október elejére 1388 MW-ra, darabszámuk pedig 160 ezer fölé emelkedett. Az éves szaldóelszámolás kivezetésével a napelemesek,

a napelemben gondolkodók és a napelemes ágazat cégei pár héten belül már a második olyan intézkedést kapják a nyakukba, amely jelentősen rontja a pozíciójukat.

Az éves szaldó lényege, hogy ha az éven belül visszatáplálok annyi áramot a hálózatra, mint amennyit elfogyasztok, akkor egyáltalán nem kell áramszámlát fizetnem. Ez a hmke-tulajdonosoknak nagyon előnyös, gyakorlatilag óriási, ingyenes akkumulátorként tudják használni a közhálózatot, és este, télen a napelemesek ingyen fogyasztják azt az áramot, aminek az előállítása koránt sincs ingyen. Ezért írta elő az Európai Unió is, hogy a tagállamok idővel térjenek át az éves szaldóról az anyagilag kevésbé kedvező, úgynevezett bruttó elszámolásra: a fogyasztást az aktuális áramáron számolják, a termelést pedig valamilyen megállapított áron veszik át. A különbözetet pedig meg kell fizetni.

A korábbi kormánykommunikáció alapján azt lehetett gondolni, hogy más országokban is jellemző gyakorlathoz hasonlóan itthon is úgy fog kinézni a dolog, hogy aki 2024 előtt kapott engedélyt az otthoni napelemes rendszerére, az maradhat éves szaldóban a rendszer teljes élettartama alatt (ez összesen 20-25 év). Ezzel szemben a novemberi MEKH-rendeletből egészen más körvonalazódik:

2024. január elsejétől mindenkit, aki ezt megelőzően napelemet telepített, áttesznek havi szaldós elszámolásba, ebben maradhatnak még 10 évig, utána pedig nekik is jön a bruttó.

Ez derül ki legalábbis a portálnak küldött MEKH-válaszból: „A bevezetendő új elszámolási rendszer fontos lépés egy igazságosabb, használatarányos költségviselés irányába, ami lehetővé teszi, hogy ezentúl a napelemes háztartások is hozzájáruljanak a villamosenergia-rendszer fenntartási és fejlesztési költségeihez. […] A rendelet megalkotásakor a fokozatosság elvét is figyelembe vettük, hiszen az új szabályok a rendszerhasználati díjak elszámolásáról csak 2024-től lépnek életbe, így időt engedve az új helyzethez történő alkalmazkodásra (például tároló telepítésének megfontolása, »nyári fogyasztású« berendezések telepítése, stb.). A havi szaldóelszámolás is csak időleges közbenső fokozatot jelent a bruttó elszámolás irányába. A 2024 előtt létesített háztartási méretű kiserőművek, illetve az ezeket üzemeltető fogyasztók legkésőbb az üzembe helyezésüket követő tizedik év végéig, de legalább a 2024-ben esedékes éves elszámolás időpontjáig maradhatnak szaldó elszámolásban.”

A MEKH hangsúlyozza, hogy az egész intézkedéscsomag egyik célja, hogy mostantól ne túlméretezett beruházások valósuljanak meg, az éves elszámolás ugyanis ezeket bátorította.

Nyitókép: MTI/Varga György