A kormány kitart a nemzeti tulajdon növelése mellett

"A következő években a kormány biztosan további terjeszkedési lehetőségeket keres a hazai tulajdon részarányának növelése érdekében" - közölte a vg.hu-val a Nézőpont Intézet elemzője.

Talabér Krisztián arról is beszélt a portálnak, hogy milyen pozitív hozadékai vannak, a ciklusokon átívelő irányvonalnak. Szerinte kiszámíthatóbbá és biztosabbá válik a munkakörnyezet a munkavállalók számára (például gazdasági nehézségek esetén nem biztos, hogy a vállalat azonnal az elbocsátásokkal járó kivonulás mellett dönt), Azt is fontosnak nevezte, hogy csökken a gazdaság kiszolgáltatottsága a külföldi tőkének, gyorsabbá és kikényszeríthetőbbé válik a piaci szabályozás. Talabér Krisztián szerint a magyar tulajdonrész növelésével elkerülhetővé válik, hogy külföldi nagyvállalatok kartellt alkotva együttes monopóliumként működjenek.

A Nézőpont Intézet elemzője azon a véleményen van, hogy az energia szektorban a nemzeti tulajdon növelése látványos eredmény volt. Közölte:

"A projekt ezen részeleme sikernek értékelhető, s épp ez az év mutatja meg, mekkora jelentősége van annak, hogy egy energiaválság közepette nincs kiszolgáltatva a lakossági és ipari energiaszükséglet a külföldi piaci szereplőknek"

Talabér Krisztián a vg.hu-nak nyilatkozva arról is beszélt, hogy a nemzeti vagyon bővítésének egyik célja a Liszt Ferenc repülőtér megvásárlása, még ha most a háborús válság miatt átmenetileg ez le is került a napirendről. Összegzése szerint a tulajdoni részarányok átalakulásának évtizedes eredménye nem lehet kevesebb, mint hogy mindennek következményeként kialakuljon egy erős, nemzeti tőkésosztály.

A kérdésről Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter így beszélt az InfoRádióban:

