Ne pazaroljuk az ennivalót!

Kasza Gyula elmondta, hogy a magyar háztartások évente és fejenként, átlagosan 65 kilogramm élelmiszerhulladékot termelnek, aminek a fele pazarlás. Ez pedig egy 3-4 tagú családnak akár 150-200 százezer forint veszteséget is okozhat. Ugyanakkor ökológiai kár is keletkezik, hiszen a feleslegesen vásárolt élelmiszer megtermelése, feldolgozása, illetve a tárolása is megterheli a környezetet - figyelmeztetett a Nébih munkatársa. Úgy fogalmazott: "A pazarlás ezért kétszer fáj."

Azt tanácsolta: már a vásárlás megtervezésekor gondoljuk végig, hogy legutóbb miből mennyi fogyott. Ennek tudatában ugyanis nem fogunk felesleges mennyiségeket vásárolni.

Kasza Gyula azt is jó ötletnek nevezte, ha hetente egyszer úgynevezett "hűtő napot" tartunk, vagyis átnézzük a hűtőszekrény, illetve a kamra tartalmát. A maradék, de még használható élelmiszerből igyekezzünk minél többet elfogyasztani és csak ezt követően gondoljunk újabbak vásárlására - tette hozzá a szakember. Étkezés közben pedig figyeljünk az adagokra, különösen, ha gyerek is van a családban. Inkább többször, kisebb adagokat szedjünk, mert így jelentősen csökkenthető a tányér maradék. Ha pedig mégis ki kell dobnunk élelmiszert, gondoljuk át, hogy ezt miként lehetett volna elkerülni - ajánlotta Kasza Gyula.

A Nébih új kampányának vezetője arról is beszélt, mit tegyünk, ha muszáj valamit kidobnunk. A kedvtelésből tartott állatok, például a kutyák és a macskák számára remek táplálék lehet az embereknek már felesleges, vagy lejárt szavatosságú ennivaló. Azonban ennek is vannak szabályai, ezért a Nébih készített egy, az interneten megtalálható útmutatót, amiből kiderül, hogy milyen élelmiszert adhatunk a házi kedvenceknek.

A szakember ugyanakkor általánosságban azt hangsúlyozta, hogy igyekezzünk komposztálni. Azt, hogy milyen élelmiszerek komposztálhatók, szintén megtalálható a Nébih kampányának már említett honlapján. Röviden azért megemlítette, hogy jóformán bármilyen élelmiszer komposztálható, kivéve az állati eredetű, vagy pedig a zsíros, olajos élelmiszereket.

Érdemes kísérletezni a lakásban is elhelyezhető komposztálókkal - tette hozzá.

"De a lakóhelyünk közelében is könnyen rábukkanhatunk olyan közösségi kertekre, vagy komposztálókra, ahol még szakmai segítséget is kaphatunk" - közölte az InfoRádióval Kasza Gyula a Nébih, "Maradék nélkül" kampánynak vezetője.

Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images