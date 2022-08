Ámulatba ejtő beruházás van születőben Dubaj szomszédságában – videó

Az Egyesült Arab Emírségek az elmúlt években számos innovációt mutatott fel: többek közt itt működik a világ legnagyobb vertikális farmja, és az évtized végére úgy tűnik, a legnagyobb napelempark is ebben az országban üzemelhet majd. A dubaji hatóságok szerint a Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park ugyanis 2030-ra már 5 GW energiát termelhet, ami a világ legnagyobb, egybefüggő napelemparkja lehet – írja a PV-t szemlézve a 24.hu.

Mindez Dubaj azon kezdeményezésének része, hogy 2050-re az energiaszükségletének 100 százalékát megújuló forrásból fedezné. Nem mellékesen a napelempark beüzemelésével 6,5 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülne a légkörbe évente. A nem éppen rövid nevéről ismert napelempark 2021-ben a hetedik legnagyobb egybefüggő napelempark volt a YSGSolar listáján, a maga 1 GW-s termelésével. A legnagyobb park jelenleg az indiai Bhadla Solar Park, amely 2,24 GW energiát termel.

A park, amire 3,27 milliárd dollárt, vagyis nagyjából 1360 milliárd forintot fordítanak 77 négyzetkilométernyi részen terül el Saih Al-Dahalban, 50 kilométerre Dubajtól. A létesítményhez egy kutatás-fejlesztési központ is tartozik, ami a régió legnagyobbja.

