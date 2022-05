Elon Musk fizetőssé teheti a Twittert, de nem mindenkinek

A bejelentést azt követően tette a vállalkozó a Twitteren, hogy elfogadták 44 milliárd dolláros vételi ajánlatát a cégre.

Musk azt is hozzátette, az átlagos felhasználók számára továbbra is ingyenes marad a platform használata, melyet új funkciók hozzáadásával akar még jobbá tenni.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022