Miért fontos a Twitter felvásárlása, és mi lehet a legnagyobb kockázat?

Bár a hatóságoknak még jóvá kell hagynia, a tranzakció nagy valószínűséggel végbe fog menni – kezdte Faluvégi Balázs. A Portfolio szenior elemzője szerint pontosan nem tudni, hogy Elon Musk számára miért fontos a Twitter felvásárlása, de a pályafutását és a kommunikációját elnézve arra lehet következtetni, hogy a szándéka mögött valóban az állhat, hogy a világ legfontosabb hírplatformján a véleménynyilvánítás szabadságának az értékeit megőrizze, amire úgy lehet képes, ha közbelép, felvásárolja a céget, majd végrehajt néhány változtatást.

A Portfolio elmézője szerint az biztos – tekintve a Twitter pénzügyi hátterét –, hogy üzleti szempontból a tranzakció Elon Musknak nem egy jó befektetés, amit a nemrégiben kijött negyedéve adatok is alátámasztanak, hiszen az árbevételeik ismét elmaradtak a várakozásoktól. Faluvégi Balázs szerint a cég mindig is küzdött az üzleti modelljével, hogy hogyan tudna sok pénzt csinálni, amiben például a Facebook finoman szólva is „utcahosszal” körözi évek óta. Nem egy jó pénzügyi döntés tehát a Twittert megvásárolni, pláne nem kivezetni a tőzsdéről, így tényleg arról lehet szó, hogy

a világ leggazdagabb embere itt egy egyfajta értékalapú missziót próbál végrehajtani, aminek persze megvannak a maga kockázatai

– fogalmazott az elemző.

Az Elon Musk által belebegtetett változásokat illetően a Potfolio munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy egyrészt nem mindig világos, hogy amiket posztol, azokat komolyan is gondolja, másrészt voltak már olyan ígéretei is, amiket ha nem is feltétlen szegett meg, de azért időben nagyon kitolódtak, gondolva például a Teslák önvezető rendszerének aktiválására. Tehát nem tudni, hogy a Twitter esetében be fogja-e tudni tartani, vagy be akarja-e majd tartani, amiket posztolt.

Faluvégi Balázs szerint

komoly kockázatot rejt, hogy minden egy ember kezében összpontosul, és ha Elon Musk – kis túlzással – bal lábbal kel, az árthat a cégnek, illetve a felhasználóknak.

Ha mégis be fogja tudni tartani az ígéreteit, akkor azok közül a legfontosabb, hogy a moderálásból alaposan vissza fog venni, amiből a felhasználók azt érzékelhetik majd, hogy számos olyan üzenet térhet vissza a platformra, ami lehet, hogy sokak számára sértő, akár megtévesztő is lehet, Musk szerint viszont a véleménynyilvánítás szabadságába belefér. A másik fő ígérete, hogy az úgynevezett botokat (robotokat, algoritmusokat) jobban ki fogják gyomlálni a rendszerből, ami a Portfolio munkatársa szerint a korábbi vezetésnek is az érdekében állhatott, még ha nem is értek el ezen a téren áttörő sikert. Ha sikerül, a felhasználók talán kevesebb „zajt” tapasztalhatnak a Twitteren.

Faluvégi Balázs „legjobb tippje”, ha minden jól meg, hogy a tulajdonosváltás szeptember-októberre valósulhat meg minden szempontból. Ígéretek kontra szabályok Elon Musk több ígéretet is tett a Twitterrel kapcsolatban. 1.) Kiszűrné a chatbotokat, vagyis a mesterséges intelligencia révén egyre okosabb algoritmusok alapján működő, embernek is vélhető robotok rosszindulatú spamjeit. 2.) Igazolnia kellene minden felhasználónak a személyazonosságát: vége lenne az anonimitásnak a Twitteren, valamilyen valós azonosítót kérne a rendszer regisztrációkor.

3.) Nyilvánossá és nyílt forráskódúvá tenné azt az algoritmust, amely az egyes bejegyzések rangsorolását és más felhasználóknak való megjelenítését (vagy épp elrejtését) végzi a rendszerben. Tényleges véleményszabadságot ígér, moderálás nélkül. Az Index ezekkel kapcsolatban megjegyzi , hogy az EU-ban eleve törvényi előírás lesz hamarosan a robotok szűrése és a bejegyzések értékelésére, terjesztésére használt algoritmus nyitottá tétele. A moderálás is törvényi előírás Európában, és az utóbbi idők fejleményei alapján várhatóan az USA-ban is az lesz hamarosan.

