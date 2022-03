Kamatot emelt a jegybank, de 10 százalék fölé futhat az infláció

75 bázisponttal magasabban, 5,35 százalékon hirdette meg egyhetes betéti tenderét csütörtökön reggel a Magyar Nemzeti Bank, a szigorítás váratlan volt és elsősorban az utóbbi napok forintgyengülésére adott reakció – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.

Beke Károly szerint az elmúlt napokban az elemzőket is megosztotta az a kérdés, hogy a jegybanknak reagálnia kell-e a forint erőteljes gyengülésére. Egy részük azt mondta, az MNB-nek be kell avatkoznia, ha meg akarja őrizni hitelességét, mert korábban azt hangsúlyozta, hogy az egyhetes betéti kamattal kész rugalmasan alkalmazkodni a piaci feszültségekhez. A másik oldal érve az volt, hogy mivel egy MNB-n kívülálló ok, az orosz–ukrán háború gyengíti most a forintot, ezért nem érdemes kamatot emelni, hiszen nem tud erre hatással lenni, sőt ilyen környezetben egy kamatemelés akár pánikreakciónak is tűnhet, amivel csak olajat öntenének a tűzre a befektetők szemében.

"Megkaptuk a választ a kérdésre, a jegybank 75 bázisponttal megemelte az irányadó kamatot. A kamatemelés mértéke egyrészt meglepő, hiszen az elmúlt hónapokban nagyjából havi 30 bázisponttal emelgették az irányadó kamatot, de az igazi kérdés nem is az volt, hogy mennyivel emelik a kamatot, hanem hogy egyáltalán emelik-e.

Erőteljes, demonstratív lépés volt a jegybank részéről"

– mondta az elemző.

A folytatásról úgy vélekedett, hogy most minden a forintárfolyamon múlik, a forintárfolyam pedig a háborún, ezért most mindenki azon imádkozik, hogy minél előbb lezáruljon ez az orosz–ukrán fegyveres konfliktus, és akkor talán a forint árfolyama is visszakorrigálhat. A következő két hétben elvileg nincs további tere a kamatemelésre a jegybanknak, mert a kamatfolyosó felső széle 5,4 százalékon áll, most az irányadó kamatot 5,35 százalékra emelték, és ez nem léphet ki a kamatfolyosóból. A szakértő szerint ugyanakkor nem lehet elvetni annak a lehetőségét, hogy esetleg a monetáris tanács összeül egy rendkívüli ülésen, és dönt a kamatfolyosó kiszélesítéséről. Kedden lesz egy nem kamatdöntő ülése a monetáris tanácsnak, és tavaly decemberben volt arra példa, hogy a nem kamatdöntő ülésen határoztak a kamatfolyosó módosításáról.

"Nem zárhatjuk ki azt, hogy esetleg tovább mozgásteret próbál majd teremteni magának a jegybank a következő hetekre, hogy tovább tudjon szigorítani szükség esetén" – vélekedett Beke Károly.

A háborús környezet miatt az inflációs várakozásokat is megemelte a jegybank, a Portfolio elemzője szerint

most már könnyen elképzelhető a 10 százalék feletti magyar infláció.

Szerinte az organikus folyamatok már eddig is magasabb inflációt indokoltak volna, ha nem lett volna a rezsicsökkentés, vagy az üzemanyagárak és az élelmiszerárak befagyasztása, akkor már most is 10 százalék felett lehetne az infláció.

"Erre jön még rá egyrészt a háború következménye, már látjuk például az energiaár, az olajár további emelkedését, Oroszország és Ukrajna pedig nagyon jelentős exportőr búzából, kukoricából, műtrágyából, tehát ezeknél a termékeknél biztos, hogy lesz jelentősebb áremelkedés, másrészt jön még rá a gyengébb forintárfolyam hatása, ami szintén hozzáadhat az inflációs rátához. Benne van a pakliban, hogy valamikor az év közben fogunk látni 10 százalék feletti magyar inflációt" – jelentette ki Beke Károly.

