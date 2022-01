Elszállt a búza ára, spekulációról beszél a szakértő

Kétszer annyiba kerül jelenleg egy tonna búza, mint tavaly ilyenkor.

Az InfoRádiónak nyilatkozó agrárközgazdász, Raskó György szerint egyértelműen spekuláció hajtja fel az árakat.

"Előfordulhat, hogy még további áremelkedés történik. Jelen pillanatban ennek a jelei láthatók is, hiszen

január elején elképesztő drágulás kezdődött annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló termelés és készlet abszolút elegendő"

- fogalmazott Raskó György.

Ebből szerinte következik, hogy spekuláció történik.

A Gabonafeldolgozók Szövetségének tagozati elnökétől származó információink szerint "direkt tartják vissza a búzát", így egy év alatt 3-4 évnyi profittal számolhatnak. Hogy ez lehet-e a spekuláció, amire most sokan gondolnak a búzánál, arról Raskó György azt mondta, a magyarok is spekulálnak, de

"világpiaci spekulációról" is szó van.

"A chicagói tőzsdei jegyzés, a párizsi gabonatőzsdei jegyzés is közrejátszik a folyamatban. Amiben reménykedni lehet, hogy megáll az emelkedési trend, történik valamiféle visszarendeződés. De ez az idei nyár előtt nem derül ki" - részletezte.

A mesterségesen generált folyamat idején viszont a világon mindenütt magasabb az infláció, amely így a fogyasztói árakban is hamarosan jelentkezni fog, hisz a pékek is drágábban jutnak liszthez. Erről Raskó György úgy vélekedik, az alapanyag ráadásul még kevesebb mint 20 százaléka az árnak, miközben a többi összetevő is drágul a pékárutermelésben; az energia is és a munkaerő is.

"De olyan mértékű áremelésre, mint amilyen tavaly ősszel volt, nem kell számítani" - tette hozzá.

Hogy a pékségekben miért tapasztalni mégis hétről hétre akár 10-20 százalékkal durvább árcímkéket, arról Raskó György azt mondta: ha

a kereskedő azt olvassa vagy hallja, hogy "inflációs várakozások vannak" az emberekben,

olyan termékkörökben is drágít, ahol nem lenne rá szükség.

Nyitókép: Grafissimo/Getty Images