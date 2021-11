Elemző: komor árnyoldalai is lehetnek a befagyasztott üzemanyagárnak

Hónapok óta először csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, szerdától bruttó 5 forinttal lesz olcsóbb, a benzin ára azonban nem változik. Így mindkét üzemanyag litere 500 forint felett marad: a dízel átlagára 512, a 95-ös benziné 506 forint körül alakul.

„Nem tartjuk rendben lévőnek az ilyen gyors üzemanyagár-növekedést, lényegében 8 hónap alatt több mint száz forinttal nőtt a kiskereskedelmi ára az üzemanyagnak” – fogalmazott az Országgyűlésben Varga Mihály. A pénzügyminiszter a parlamentben arról beszélt, hogy a kormány sem nézi jó szemmel az üzemanyagok drágulását.

A miniszter közlése szerint konkrét lépéseket is terveznek az áremelkedés megállítására, de azt is fontosnak tartják megvizsgálni, hogy milyen árrésekkel dolgoznak az üzemanyag forgalmazók, mind nagykereskedelmi, mind kiskereskedelmi szinten. Varga Mihály harmadik elemként azt említette, hogy Brüsszelnek is engednie kellene a „merev magatartásából”, akár az áfára, akár a jövedéki adóra vonatkozóan. A pénzügyminiszter szerint, ha ezek megtörténnek,

nemcsak megállítani, hanem jelentősen csökkenteni is lehet majd az üzemanyagok árait.

A befagyasztás árnyoldalai

Horvátország két hete már befagyasztotta az üzemanyagárakat, egy hónapra a dízelnek és a benzinnek is fix árat határoztak meg. A lépés azonban kellemetlen meglepetéseket is hozott – mondta az kérdésünkre Pletser Tamás, az Erste bank olaj-, és gázpiaci elemzője. A benzin 11,1 kunás és a dízel 11 kunás befagyasztása ugyanis azt jelentette, hogy

a prémium üzemanyagok forgalmazása gyakorlatilag megszűnt az országban.

A fix árak következtében az üzemanyagot előállító és forgalmazó cégeknek ugyanis nem érte meg prémium terméket értékesíteni a kutakon, hiszen nem kaptak érte többletértéket. Ennek megfelelően jelenleg csak normál benzint és normál dízelt lehet kapni Horvátországban.

Pletser Tamás szerint mivel a piaci ár folyamatosan változik, csökkenésnél a befagyasztott árak extra nyereséget hozhatnak a forgalmazóknak, drágulásnál pedig akár az ellátás biztonságát is veszélyeztethetik, hiszen a kutaknak nem éri meg veszteséggel értékesíteni az üzemanyagokat. Így nem mindegy milyen időtartamra szól a fix ár – teszi hozzá az elemző. Pletser Tamás a kereskedelmi árrések tervezett vizsgálatáról megjegyezte: mivel verseny van, az árrések jelentősen nem változnak, a hazai üzemanyagárak a nemzetközi árakat és a dollár/forint árfolyamváltozását követik.

