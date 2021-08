A Pénzügyminisztérium szerint maximális veszély a globális minimumadó

A tervezet lényege, hogy ha egy multinacionális vállalat külföldi leányvállalata nem fizet "elegendő" adót az anyaország sztenderdjei szerint, akkor az anyavállalattól szedik be a különbözetet. Azaz ha például a minimumadókulcs 15 százalék, de egy német multi magyar leánycége csak 9 százalékos adót fizet, a német anyavállalatnak további 6 százalékos adót kell fizetnie otthon a leány nyeresége után. De mivel effektív adókulcsról beszélünk, ha az adókulcs eléri a 15 százalékot, ám a vállalkozás kedvezményeket kap - például kutatás-fejlesztésre vagy hátrányos helyzetű térségekben való beruházások ösztönzésére -, az is az anyaország költségvetését fogja gazdagítani. Vagy akár az is, ha a leányvállalat országa ugyan megfizetteti a 15 százalékos adót a maga számviteli sztenderdjei alapján, az eltérő anyaországi sztenderdek alapján az adott évben valamiért éppen magasabb adóalap adódik - fejtette ki.

Izer Norbert szerint a javaslat elsősorban azokat az országokat sújtja, amelyek többek közt a versenyképes adózási környezet biztosításával sikeresen vonzották magukhoz a jelentős befektetéseket és beruházásokat az előző évtizedek során.

Magyarország mindaddig partner a javaslat megvalósításában, amíg az egyértelműen csak a nemzetközi adóelkerülés megakadályozására fókuszál - mondta a portálnak az államtitkár. "Határozottan elutasítjuk azonban az államok szuverenitásának korlátozását a valós tevékenységhez köthető profit tekintetében. Úgy véljük, nincs egyetlen helyes globális adómérték" - fogalmazott. Fontosnak nevezte, hogy fair javaslat szülessen, ha végül megállapodásra jutnak, így a minimumadónak ugyanúgy vonatkoznia kell az anya- mint a leányvállalatokra, és alapvetően ellenzik azt is, hogy bizonyos nagyobb lobbierővel bíró országok vagy ágazatok speciálisan rájuk szabott szabályokat alkalmazhassanak. Fontos megfelelő megoldást találni arra is, hogy a javaslat ne büntethesse a leányvállalatok országát pusztán azért, mert az adózási és számviteli sztenderdjei eltérnek az anyaországétól, ha egyébként az összbevétel hosszabb távon hasonlóan alakul - mondta Izer Norbert.

