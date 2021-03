Patai Mihály exkluzív bejelentése: "tőzsdére visszük a tőzsdét"

Tőzsdére viszik a Budapesti Értéktőzsde részvényeit, várhatóan 2022-ben - mondta el az InfoRádióban Patai Mihály, a BÉT elnöke, az MNB alelnöke.

"A Magyar Nezeti Bank 2015-ben megvette az osztrák főtulajdonostól a Budapesti Értéktőzsde kétharmadát, ezzel fő tulajdonossá vált. Ezt szeretnénk hosszú távon megtartani, hogy a jegybank a magyar tőkepiac fejlődésében szerepet játsszon, de nem ragaszkodunk a részvények kétharmadához, és a kisebb részvényesekkel úgy állapodtunk meg az elmúlt időszakban, hogy

a részvények likviditását növeljük

azzal, hogy tőzsdére visszük a tőzsdét" - ecsetelte az Aréna című műsorban.

A lépés nem egyedi, a zürichi tőzsde és a londoni tőzsde is jegyzett papír, "bevett szokás, egyfajta szimbólum is" - jegyezte meg a vezető, aki szerint az átláthatóság így magára a tőzsdére is jellemző lesz.

A tőzsde igazgatósága kétszer is foglalkozott ezzel a kérdéssel, a közeljövőben konkrét döntést is fog hozni, amit közgyűlés elé is visznek.

"Úgy tervezem, a következő rendes közgyűlés elé" - mondta Patai Mihály.

Hozzátette: ezzel az MNB részesedése csökkeni fog, de szeretnénk a következő időszakban is fenntartani a vigyázó szemünket a tőzsdén.

Nyitókép: Vajda János