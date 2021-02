Megrohamozták az ingatlanpiacot, de nem mindenki örül

A lakáspiac szívta fel a turizmus leállása miatt munka nélkül maradt vendéglátósok, szállodai dolgozók egy jelentős részét, akik így most ingatlanközvetítéssel kezdtek foglalkozni – írta a Világgazdaság. Az ingatlanközvetítő hálózatok is jól jártak, hiszen akkor szereztek plusz munkaerőt, amikor felívelő ágba került a lakáspiac.

A Duna House-nál 2020 második negyedévétől 20-30 százalékkal nőtt az új belépők aránya – közölték a lappal. A toborzási adatok követik a járványhullámok okozta változásokat: a legtöbben májusban, júniusban és novemberben jelentkeztek ingatlanértékesítőnek – mondta Benedikt Károly, a Duna House PR- és marketingigazgatója. Leginkább a vendéglátáshoz, turizmushoz kapcsolódó területekről érkeztek, és olyan kereskedelmi részpiacokról, ahol nagy volt a visszaesés. A jelentkezők többsége bírt tapasztalattal az ügyfélkapcsolatban, és sokaknak az értékesítési rutinja is megvolt. Ingatlannal kapcsolatos tudásuk elsősorban az eddig rövid távú lakáskiadással foglalkozó szolgáltatóknál dolgozóknak volt, innen is sokan érkeztek. A lemorzsolódás nagyobb, de a közvetítői létszám is nőtt, 1400 értékesítője van a hálózatnak.

Az OTP Ingatlanponthoz is többen jelentkeznek a turizmus-vendéglátás szektort elhagyók közül. Ez a pályamódosítás nem újdonság, de a többség főleg az éjszakázástól, az állandó hét végi munkától menekült. Kiss-Szilágyi Judit országos értékesítési vezetője közölte: a turizmus-vendéglátásban az ügyfelek kezelése és magas minőségű kiszolgálása nem újdonság, ez a tapasztalat az ingatlanszakma sikerének kulcsa is. Az OTP Ingatlanpont országos hálózatában több mint 80 iroda működött, értékesítőinek száma 800 fölé nőtt tavaly.

A Balla Ingatlan is hasonló tapasztalatokat szerzett, a bajba jutott iparágak képviselői mellett külföldről hazatérők is jelentkeztek náluk. Egy részük átmeneti megoldást keres, és a válság végén visszatérne korábbi szakmájukhoz. Balla Ákos, a hálózat tulajdonos-ügyvezetője viszont nem vesz fel olyanokat, akik nem hosszú távra terveznek, mert a magas fluktuáció nem tesz jót a cégnek és a szakmának.

Nyitókép: Pixabay