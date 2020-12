A vírusválság sem törte meg a lakáshitelek felfutását

Tartja magát a magyarországi lakáshitelpiac, a tízhavi adatok alapján a biztonságos, több mint tíz évre rögzített kölcsönök pedig látványos növekedést produkáltak – derül ki a money.hu hivatalos MNB-adatokat feldolgozó összeállításából.

Bár a járványhatás – részben a megtorpanó lakáspiac és a növekvő munkanélküliség – miatt a korábbi években megszokott lendületes bővüléshez képest visszafogottabb lett a lakáshitelpiac, de így is pluszban zárta az év első tíz hónapját. A szerződéses összeg 770 milliárd forintot tett ki, ami 1,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Napi átlagban 2,5 milliárd forint értéken “fogytak” a lakáshitelek ebben az esztendőben.

A támogatott és piaci lakáshiteleknél továbbra is felemás a helyzet. Az év első tíz hónapjában a támogatott konstrukciók összege 39 százalékkal 124 milliárd forintra nőtt. Ez a jelentős növekedés azzal magyarázható, hogy tavaly bővült a kedvezményes lakáshitelekre jogosultak köre: azóta a kétgyermekesek is kérhetik használt lakás vásárlására a kamattámogatott kölcsönt. Ezt a lehetőséget pedig sokan kihasználták. A támogatott lakáshitelek október havi 12 milliárd forintos összege viszont 16 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. A piaci lakáshitelek tízhavi összege 3 százalékkal, 641 milliárd forintra csökkent. Az októberi 69 milliárdos összeg viszont több mint 3 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten.

Tudatosabbak a hitelfelvevők

Németh-Simkó Judit, a money.hu kommunikációs szakértője azt mondta: „A részletes adatokból jól látszik, hogy egyre tudatosabbak a hitelfelvevők, mivel egyre többen a biztonságos, legalább 1 évre fix kamatozású konstrukciókat választják. A legalább 10 évre fixált kamatozású, azaz törlesztőrészletű lakáshiteleknél a szerződéses összeg az év első tíz hónapjában meghaladta a 105 milliárd forintot, ami 33 százalékos emelkedésnek felel meg.”

“Lényeges, hogy aki a jövőben szeretne hitelt felvenni, az lehetőleg a futamidő végéig rögzített törlesztőrészletű lakáshitelt válasszon, mert ezeknél a kamatkörnyezet változása esetén is ugyanannyit kell havonta fizetni. Fontos viszont, hogy a biztonságos lakáshitelek kamata más lehet a különböző bankoknál. Érdemes a hiteligénylés előtt alaposan tanulmányozni a különböző hitelkonstrukciókat, és közülük a legkedvezőbbet választani Ezt legegyszerűbben internetes összehasonlító oldalakon tehetjük meg, vagy független hitelszakértők segítségével” – fogalmazott a szakember.

Elkerülhető a pocsékolás

Az adatokból látható, hogy továbbra is a használtlakás-vásárlásra adott hiteleké a főszerep, a teljes szerződéses összeg 71 százalékát adták ezek a konstrukciók. A fennmaradó 29 százalék – 223 milliárd forint – ment új lakásokra és felújításra, bővítésre.

A money.hu hitelkalkulátora szerint egy 10 millió forintos, végig fix törlesztőrészletű lakáshitel esetében a legolcsóbbaknál a havi kiadás 60 ezer forint alatt marad. Ezzel szemben a legdrágábbak törlesztőrészlete 70 ezer, de akár 90 ezer forint is lehet. Ebből adódik, hogy a legkedvezőbb és legdrágább lakáshitelek között havi szinten is szemmel látható az eltérés, a teljes visszafizetendő összegben pedig többmilliós is lehet a különbség.

