Zsidai Zoltán Roy: Budapesten tavaszig a vendéglátóhelyek fele is csődbe mehet

A rutinos étterembe járóknak nem okozott gondot a változás, mert eddig is sokan viseltek maszkot az étteremben, amikor nem az asztalnál ültek. Az új szabály ezt a gyakorlatot tette kötelezővé – mondta az InfoRádióban Zsidai Zoltán Roy. A Zsidai Gasztronómiai Csoport tulajdonos-ügyvezetője úgy tapasztalta, nagyon kevés esetben kellett figyelmeztetni a vendégeket, és pozitívan fogadták a személyzet kérését.

A szakember nemrég Olaszországban járt üzleti úton, és úgy látta, hogy senkinek sem okozott gondot ott sem, hogy ezeket a szabályokat betartsa. "Ha az olaszoknak ment, akkor nekünk is menni fog" – mondta.

"Nem számítok arra, hogy ez elrettentené a vendégeket.

Egyre inkább megszokják a vendégek, hogy vannak ilyen szabályok, egyre inkább az életünk részévé válik a maszkviselés" – fogalmazott Zsidai Zoltán Roy.

Az utóbbi hetekben emelkedik a hazai fertőzésszám, ráadásul már a hűvösebb időjárás miatt nem lehet a teraszokon sem fogyasztani, ugyanakkor a vendégek száma nem most, hanem a szeptember elsejei határzárral esett igazán vissza – az volt az első komoly szigorítás, és az pszichésen is visszafogja az embereket. A vendéglátóipari szakember viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy az időjárás kedvezőtlenebbre fordulása segíthet is.

"Ilyenkor kevésbé sétálgatnak az emberek az utcán, de beülni valahová mindig jó. Márpedig biztonságosak azok az éttermek, ahol betartják a szabályokat.

Olyan kevés a vendég, hogy nem kell túl nagy víruskitettséggel számolnia annak, aki étterembe megy

– mondta az étterem-tulajdonos. A helyzet nem könnyű a szektorban, mint fogalmazott, Bécsben a nyáron 30 százalékos bezárási arányt vártak a szakemberek, ebből kiindulva Budapesten "benne van a pakliban, hogy a vendéglátóhelyek fele nem éli túl a telet".

Az ágazat újabb kormányzati segítséget remél, mint Zsidai Zoltán Roy mondta, már tavasszal sok javaslatot tettek le az asztalra, és az akkor hozott intézkedések – a banki moratórium, a bérleti szerződések védelme, a járulékok elengedése, az adókönnyítések – mind hozzájárultak ahhoz, hogy akik még működnek, talpon is maradhassanak.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Facebook/Stand étterem/BOOGEE