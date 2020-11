Jönnek a kedvezmények, érdemes-e várni januárig a lakásvásárlással, -felújítással?

Az idei ősz ingatlanpiaci állóvizét négy kormányzati bejelentés is felkavarta. A tervek szerint január elsejével érvénybe lépő 5 százalékos lakásáfa, a lakásfelújítási támogatás, a tetőtér-beépítésre igénybe vehető csok és illetékmentesség új lökést adhat a piacnak, de a részletszabályok még váratnak magukra. Az információhiány sok érdeklődőt óvatosságra int, ami a piacon is érezteti hatását. Az OTP Ingatlanpont szakértői azt vizsgálták meg, hogy a jelen helyzetben érdemes-e kivárni, illetve hogyan lehet felkészülni a januárra – derül ki a bank közleményéből.

A koronavírus-járvány okozta, az év eléjén tapasztalt zuhanás után nyárra ismét magára talált a hazai ingatlanpiac, majd októberben négy olyan kormányzati bejelentés történt, amelyek némi optimizmusra adtak okot mind a vevőkben, mind az elemzőkben.

A 27 százalékos áfakulcs, a rozsdaövezeti jogszabály beharangozása, a koronavírus járvány és a MÁP+ elszívó hatása összességében jelentős lassulást hozott az új építésű ingatlanok piacán, ezt a trendet az ismét 5 százalékra (csokos vásárlás esetén 0 százalékra) csökkentett áfa enyhíti, sőt talán meg is fordíthatja. A részletek ismerete nélkül is biztosan kijelenthető, hogy

a kínálati oldal bővülése várható.

Ugyanakkor azt is fontos szem előtt tartani, hogy a szigorodó energetikai előírások, a dráguló telkek, az építőanyagok és szakemberek iránti megnövekedett kereslet által okozott várható árnövekedés miatt az áfacsökkenés valójában nem fog mintegy 20 százalékos megtakarítást hagyni a vevők zsebében.

A legalább egy gyermeket nevelő családok által igénybe vehető lakásfelújítási támogatással

megfordulhat az építőiparban dolgozó szakemberhiánnyal is magyarázható eddigi trend, miszerint a vásárlók inkább felújított lakást vesznek.

Az, hogy a lakásfelújítási költségek fele, maximum 3 millió forint januártól visszaigényelhető az államtól, lökést adhat azon használt ingatlanok piacának, amelyek felújítása pár millió forintból kigazdálkodható. Ugyanígy sor kerülhet a saját ingatlanok eddig halogatott felújítására és megfontolandó lehetőség eladás előtt álló ingatlanok értéknövelő beruházásainak megvalósítása is a magasabb eladási ár reményében. Négyzetméterenként 200 ezer forintos költséggel kalkulálva ez a támogatási forma már egy 30 négyzetméteres lakás teljes körű felújításánál és korszerűsítésénél is maximálisan kihasználható.

Január elsejétől a csok igénybevételével vásárolt új és használt ingatlanokra is él az illetékmentesség, ami a teljes piacra pozitív hatással lehet. Ez az intézkedés egy kisebb vidéki, 10 milliós ingatlannál már 400 ezer forint, míg egy 50 milliósnál 2 millió forint kedvezményt jelent, ami miatt már érdemes megfontolni, hogy az idei év végéről 2021-re csúsztassák a potenciális érdeklődők az ingatlanvásárlást.

A minap bejelentett támogatás pedig – miszerint a családi házak tetőterének beépítéséhez, és ezzel önálló, új lakás kialakításához januártól felvehető a csokámogatás, illetve igényelhető a kedvezményes csokhitel – a kertvárosokban, kistelepüléseken élénkítheti a többgenerációs otthonok kialakítását.

Kivárjunk?

„A kilátások biztatók, de az, hogy ezek az intézkedések milyen folyamatokat indítanak el a piacon, még nem látható pontosan. Célszerű most is alaposan mérlegelni, hogy mit lehet nyerni a vásárlás néhány hónapos elhalasztásával. Egyrészt a piac nem állt meg és lehet, hogy a kinézett ingatlan korábban gazdára talál, másrészt viszont a januártól elérhető támogatásokkal akár jelentős megtakarítás is realizálható. Természetesen januárban ismét azok lesznek a legjobb helyzetben, legyen szó akár új, akár használt ingatlan vásárlásáról, akik előre felkészültek, időben felmérték a lehetőségeiket és megtették a szükséges lépéseket” – mondja Valkó Dávid, OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Az OTP Ingatlanpont szakértőinek tapasztalata alapján általános piaci megtorpanásról nem beszélhetünk, de az már érzékelhető, hogy az ingatlant keresők körében sok a bizonytalanság és ezért inkább kivárnak, ha tehetik.

„A Dél-dunántúli Régióban, ahol jelentős piaci tényező a falusi csok, érzékelhetően csökkent az érdeklődők száma, ami az októberre egyébként nem jellemző”

– számolt be tapasztalatiról Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője.

„Némi kivárás a Dél-alföldi Régióban is tetten érhető, jellemzően a nagyobb városok és megyeszékhelyek esetében, ahol eleve magasabbak az ingatlanárak. A kisebb településeken a változás kevésbé jellemző. Egyre több a tudatos kereső, akik igénylik a szakértő támogatást mind az ingatlan kiválasztásában, mind a finanszírozási lehetőségeik feltérképezésében, ami segíti őket abban, hogy gyorsan tudjanak döntést hozni. Ugyanakkor tovább árnyalja a képet, hogy sokan nem tudnak várni az ingatlan adásvétellel, mert nem kényelmi szempontok, hanem a kényszer irányítja a döntésüket” – tette hozzá Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője.

A részletek ismerete nélkül is kijelenthető, hogy azok, akik januárban a legjobb alkupozíciót szeretnék elérni, most sem kell, hogy tétlenkedjenek. Ha az adásvétel januárban is valósul meg, már most tájékozódhatnak, és folyamatosan böngészhetik az aktuális kínálatot.

Akik lakásfelújításban gondolkoznak, már most elkezdhetnek kivitelezőket keresni, nagyobb beruházás esetén építésszel, statikussal egyeztetni.

A kereslet élénkülésével együtt várható az építőanyagárak növekedése is, így érdemes már most felmérni a szükségleteket és lekötni a felújításhoz nélkülözhetetlen anyagokat.

Nyitókép: WDnet Agency