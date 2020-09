Már az MKB-sek is fizethetnek az Apple Pay-en keresztül

Az MKB Bank valamennyi ügyfele számára elérhetővé vált az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatás - adta hírül közleményében a pénzintézet. Így mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek - legyen szó betéti-, hitel - vagy éppen Széchényi Kártyáról - regisztrálhatják kártyájukat az Apple Pay rendszerében, majd ezt követően már használhatják is bármely Apple eszközzel, akár okosórával is a gyors, készpénzmentes fizetéshez.

Maga a fizetési tranzakció számukra úgy néz majd ki, hogy az ügyfél a kártyaelfogadó terminálhoz érinti az iPhone-ját, vagy Apple Watch okosóráját. A bank szerint minden Apple Pay tranzakció biztonságos, mivel ujjlenyomat felismerő (Touch ID) vagy arcfelismerő (Face ID) biometrikus azonosításon alapul, és mert az ügyfél egyszer használatos jelszavas azonosítással hagyhatja jóvá tranzakcióit.

Fizetéskor a fizikai kártya adatokat sem az Apple eszközök, sem az Apple szerverei nem tárolják, és kereskedőkkel sem osztja meg azokat. Ehelyett a rendszer egyedi eszközazonosítót hoz létre, melyet titkosít, és biztonságosan tárolja a Secure Element nevű, az iparági szabványoknak megfelelő, hitelesített chipen, amely célja a fizetési információk biztonságos tárolása az eszközökön.

Az Apple Pay fizetési módot elfogadják az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, taxik, éttermek, kávéházak, üzletek, és sok más kereskedelmi egység is. Az ügyfelek emellett iPhone-nal, iPad-del és Mac számítógéppel is fizethetnek az Apple Pay-t elfogadó applikációkon belül és az interneten is anélkül, hogy felhasználói fiókokat kellene létrehozniuk, vagy többször be kellene gépelniük szállítási és számlázási adataikat. Az Apple Pay segítségével könnyen fizethet többek közt ételrendelések során a házhoz szállított élelmiszerekért, internetes vásárlások alkalmával, illetve tömegközlekedésen vagy parkolás során is. Sőt az Apple Pay az Apple Watch-on elérhető alkalmazásokban történő fizetésre is használható. A bank szerint az Apple Pay használata mellett az ügyfél továbbra is jogosult marad MKB bankkártyáihoz járó kedvezményekre és előnyökre.

Az MKB idei digitális fejlesztései közé tartozik a tavasz óta 14 fiókban bevezetett Digitális Ügyfélhívó Rendszer, valamint az MKB VideóBANK szolgáltatás, amely a lakossági és a vállalati ügyfelek számára egyaránt elérhető. Az MKB Mobilalkalmazást használó előminősített ügyfelek pedig júliustól már akár néhány kattintással, okostelefonnal is vehetnek fel személyi kölcsönt.

