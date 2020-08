Veszteséges lett a Mol a karantén miatt

Jelentősen csökkent a Mol-csoport EBITDA-eredménye a második negyedévben a járványhelyzet miatt: 113,9 milliárd forint (353 millió dollár) tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt ért el az idei második negyedévben - derült ki a cégcsoport második negyedéves, a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett gyorsjelentéséből. Ez dollárban számolva 44 százalékos, forintban pedig 38 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest. A féléves tiszta EBITDA 305,2 milliárd forint (975 millió dollár) lett, dollárban 15 százalékkal, forintban 6 százalékkal kevesebb, mint tavaly az első hat hónapban.

A csoport nettó vesztesége a második negyedévben 41,5 milliárd forint (142 millió dollár) volt, a tavalyi második negyedévi 77,8 milliárd forintos (270 millió dolláros) nyereség után. Az első fél évet 90 milliárd forintos (294 millió dolláros) veszteséggel zárták, szemben a tavalyi hasonló időszak 126,4 milliárd forintos (444 millió dollár) nyereségével.

A Mol-csoport új, az év elejihez 2,5 milliárd dollároshoz képest jelentősen alacsonyabb EBITDA előrejelzést adott 2020-ra, 1,7-1,9 milliárd dollár közötti értékkel, vagyis a második félévben is a kedvezőtlen külső környezet fennmaradására számítanak.

"Munkatársaink egészségesek és biztonságban vannak, piacainkon biztosítottuk ügyfeleink folyamatos ellátását még a válság legnehezebb pillanataiban is. Sőt, ezen körülmények között is sikerült pozitívan tartani egyszerűsített szabad cash flownkat" - emelte ki Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató. Úgy értékelte, hogy a vállalat sikerrel vette a korábban ismeretlen kihívásokat és megőrizte pénzügyi egyensúlyát és erejét. Szerinte a jövőben is sikerrel fogják venni az akadályokat és megerősödve fognak kikerülni a válságból.

A Mol értékesítési nettó árbevétele 823,9 milliárd forint (2587 millió dollár) volt a második negyedévben, a tavalyi második negyedévi 1341 milliárd forint (4665 millió dollár) után. Az első fél évben nettó 1943,4 milliárd forint (6233 millió dollár) árbevételt értek el, míg tavaly az első hat hónapban 2483,4 forintot (8746 millió dollárt).

A kutatás-termelés (upstream) üzletág EBITDA-ja 35,5 milliárd forintra (112 millió dollár) csökkent a második negyedévben, és 91,6 milliárd forintra (297 millió dollár) az első fél évben, miután az olaj- és gázárak az egész világon összeomlottak - közölték.

A feldolgozás-kereskedelem (downstream) üzletág tiszta EBITDA-ja jelentősen, 36,57 milliárd forintra (110 millió dollárra) csökkent a második negyedévben, miután a finomítói marzsok negatívra fordultak május közepén. A nagyon erős első negyedévet a működést érintő komoly kihívások és példátlan ár- és marzsmozgások követték a második negyedévben. A fél évet tekintve jobbak az eredmények, a tiszta EBIDTA 0,5 százalékkal magasabb a tavalyi eredményhez képest - ismertette a Mol, hozzátéve, hogy a petrolkémia hozzájárulása továbbra is erős volt.

A fogyasztói szolgáltatások üzletág EBITDA-ja 35,3 milliárd forint (111 millió dollár) lett a második negyedévben, forintban számolva szinten maradt, dollárban számolva 6 százalékkal csökkent, a költséghatékonyságot szolgáló intézkedések szinte teljesen ellensúlyozták a járványhelyzet miatti kieséseket a közlemény szerint.

A gázszállítási üzletág EBIDTA-ja a nagy kapacitáslekötés és az alacsonyabb működési költségek eredményeképpen csaknem megduplázódott a tavalyi időszakhoz képest, 14,3 milliárd forint (45 millió dollár) lett a második negyedévben, illetve 36,1 milliárd forint (116 millió dollár) az első fél évben.

A Mol-csoport megerősítette a 2020-ra vonatkozó 1,5 milliárd dolláros beruházási iránymutatását, ami pozitív egyszerűsített cash flow termelést tesz lehetővé idén, eközben a nem-stratégiai beruházási költségeket jelentősen visszafogták.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír csütörtökön 1793 forinton zárt. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 3090 forint, a legalacsonyabb 1501 forint volt.

